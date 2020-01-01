内马尔回归大巴黎对阵多特蒙德的欧冠大名单

巴西国脚从肋骨受伤中恢复后，已经被列入了托马斯·图赫尔的前往西法伦球场的21人大名单中。

巴黎圣日耳曼迎来了内马尔，他将在欧冠对阵多特蒙德的16强比赛之前回到一线队。

在2月1日巴黎圣日耳曼主场5-0战胜蒙彼利埃的比赛中，内马尔肋骨受伤，迫使他缺席了最近四场比赛。

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这位巴西国脚错过了法甲战胜南特和里昂的比赛，也缺席了战胜第戎法国杯四分之一决赛的比赛。

这位28岁的球员在周六巴黎圣日耳曼对阵亚眠斯的比赛前被认为可以回归，但是图赫尔最终决定不让这名攻击手参加比赛。

法甲冠军在里斯本大球场4-4战平对手，姆巴佩也获得了额外的休息时间，以便在关键的欧冠比赛前恢复体力。

图赫尔拒绝在赛后确认内马尔是否会和他的队友们一起前往德国，他坚称将会对他的健康状况做出最后的决定。

内马尔的回归已经得到了官方的确认，巴黎圣日耳曼官方网站周一上午公布了21人的大名单。

这位前巴塞罗那巨星自从2017年夏天以破世界纪录的2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.63亿美元)的价格从诺坎普转会到王子公园后，就没能完全达到人们的期望。

小伤和场外的问题已经毁掉了他在巴黎的时光，但是他在巴黎圣日耳曼的进球和助攻记录仍然令人印象深刻。

本赛季内马尔为法甲联赛贡献了13粒进球和6次助攻，他还在冠军联赛小组赛对阵加拉塔萨雷的比赛中攻入一球。

这位机智的组织核心在巴萨的成功的四年中赢得过欧冠冠军，同时在他离开前也策划了巴黎圣日尔曼的垮台。

在巴萨6-1逆转巴黎圣日耳曼的第一轮淘汰赛中，内马尔梅开二度，但自那以后他和大巴黎都还没能进入过四分之一决赛。

图赫尔的球队在2018年对阵皇家马德里的16强比赛中出局，一年后又被曼联击败。这一次，他们将不顾一切地逆转这一趋势。

在赛季的早些时候，内马尔表达了他的信念，即巴黎圣日耳曼完全有能力在5月份赢得冠军联赛冠军，并坚称今年是他们“在球队和球员方面”“最强大的一年”。

在第一回合的比赛之后，巴黎圣日耳曼将有四场国内比赛需要参加，然后在3月11日迎来与多特蒙德的第二回合比赛。