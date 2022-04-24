内马尔回应球迷：我还会在这里踢三年 停止嘘声否则你们将需要更多的空气

在巴黎夺得法甲冠军后，内马尔向巴黎球迷发出了一条信息，这位边锋告诉批评者们，称他不会很快离开俱乐部。

自从3月被皇马逆转淘汰出欧冠联赛后，巴黎在主场总是遭到球迷的嘘声，而内马尔则是其中被嘘得最凶的人。

这位巴西国脚没有回避这些负面的关注，而是对球迷的嘘声做出了回应。

他在巴黎1-1战平朗斯的比赛后告诉ESPN：“我和巴黎仍然有合同在身，我还会再效力三年，所以停止你们的嘘声，不然的话你们将需要更多的空气才行。”

本场比赛，巴黎在中场休息时与对手战成0-0的比分，进入球员通道时，球员遭到自家球迷狂嘘，后来虽然球队夺冠并进行了庆祝活动，但很多球迷选择提前退场，根本不留下来参加后续活动。

这已经不是内马尔第一次被自家球迷嘘了，上一次遇到这种情况时，他选择在社交媒体上发文回应。

其他巴黎球员也对球迷的行为做出回应，维拉蒂告诉Canal+：“不与球队一起庆祝的球迷？我不理解这种做法。这是足球，有时候你赢，有时候你输，我们都是普通人，都可能会遭遇失败，但队史第10座法甲冠军非常重要。”

姆巴佩则说道：“我们自己庆祝，我们在赛季早期就让球队处于一个非常安全的位置，我们从来不担心其他竞争者的威胁，所以我们很开心。”

“没有人能毁掉我的快乐，我们做出了很多牺牲，我们想要让自己的名字载入史册。一个赛季总会有各种情况，这就是其中之一，个人来说，球迷的反应并不会影响我，我很高兴能夺得冠军。”