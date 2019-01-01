内马尔回巴萨？发言人否认与其父亲有过联系

据报道，这名26岁的球员希望离开巴黎圣日耳曼，回到诺坎普。

巴塞罗那否认了有关内马尔的父亲打电话给俱乐部主席何塞普·玛丽亚·巴托梅乌商讨他的儿子回归巴萨的兴趣的报道。

最近几天有报道称，球员的父亲兼经纪人内马尔·桑托斯找到了巴托梅乌，并表达了他儿子能回到诺坎普的愿望。

内马尔在2017年夏天以创世界纪录的2.22亿欧元的身价从巴萨转会到巴黎圣日耳曼。

这位巴西球星帮助巴黎圣日耳曼在2017-18赛季的国内本土获得了三冠王的成绩，但一直有报道称他在法国首都巴黎并不开心。

巴萨的劲敌皇家马德里也与这位26岁球员的转会联系在一起。

在周二的新闻发布会上，巴塞罗那发言人约瑟夫·维维斯否认巴托梅乌和内马尔的父亲之间有过任何对话。

当被问及所谓的电话交谈时，维维斯说：“报道是不对的。”

维维斯补充道：“但我们不会谈论私下里的电话或谈话。内马尔是一名伟大的球员，但是他和巴黎圣日耳曼有一份合同，没有其他的可以补充了。”

“我们从不谈论与其他俱乐部有合同的球员，内马尔就是其中之一。他做出了一个合理的决定选择离开，这个决定我们并不认同，但也没什么好多说的了。”

“他与巴黎圣日耳曼签订了合同，承担了许多义务；我们也只考虑我们现在拥有的伟大球员。”

维维斯还对主教练巴尔韦德的状态发表了评论，后者在本赛季结束后在俱乐部中的前途未定。

“我们和巴尔韦德在一起很开心，他是一个伟大的教练，他做得很好。”维维斯说。

“他和我们有合同在身，我们也很冷静，我们得让他工作。”