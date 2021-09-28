内马尔和姆巴佩的紧张关系是否会毁掉巴黎本赛季的欧冠征程？

巴黎圣日耳曼仍在为今晚对阵曼城的欧冠比赛寻找最佳状态，这对明星组合之间关系紧张

不要被巴黎圣日耳曼八场八胜的法甲战绩所欺骗：王子公园的一切都不太好。

巴黎圣日耳曼花了一个夏天的时间在自由转会市场上搜集超级球星，而几乎不考虑他们要如何融入球队，而这个策略已经威胁到他们在9月结束之前就会面临失败。

梅西已经显示了他的不满主教练波切蒂诺在最近的一次法甲联赛中换下他的决定，另外据报道，多纳鲁马对于自己担任纳瓦斯的替补感到不满，但也许最令人担忧的问题是姆巴佩和内马尔的关系。

在周六2-0战胜蒙彼利埃的比赛中，在内马尔助攻德拉克斯勒攻入一球后，姆巴佩被镜头拍到抱怨道：“他不给我传球。”

一些报道甚至暗示姆巴佩称他的队友为“流浪汉”。

尽管一直没有明确表示“他”是谁，但主教练波切蒂诺在周一的新闻发布会上实际上承认姆巴佩和内马尔之间关系紧张。

波帅说道：“在足球比赛中，这种事情发生在竞争对手之间，球队永恒的目标是胜利。这在球队外面引起了很大的骚动，但在球队内部却没什么。”

“两个人互相交谈，我也和他们交谈，你可以看到他们在训练时大笑。”

在周二与曼城的欧冠比赛之前，两家俱乐部之间的对比是鲜明的。曼城的控球战术体现了球队的精神，而巴黎圣日耳曼拥有一群出色的球员，他们却被随意地安排在一起，并期望表现出色。

球队的概念已经消失了，很明显，即使是在那些曾经团结的球员之间。

内马尔在今年5月接受TF1电视台采访时表示，他和姆巴佩“就像兄弟一样”。在他们并肩作战的四个赛季中，他们共帮助对方打进了31个进球。在2021-22赛季，他们还没有在这方面取得任何进展，尽管两人一起登场的比赛时间相对较短。

尽管如此，很明显这对搭档的关系已经变得紧张，尽管他们在战胜蒙彼利埃后在训练场上一起工作时表现得很和谐。

梅西的到来成为了问题的催化剂，就像波切蒂诺在9月初接受媒体采访时无意中承认的那样。

他承认道：“在这个时刻，梅西、迪玛利亚和内马尔相互认识，而姆巴佩也必须参与其中。这需要一段时间，”

然而，同样的，姆巴佩无疑也对整个球队的混乱表现感到沮丧。尽管已经在法甲联赛冠军争夺战的一骑绝尘，但巴黎圣日耳曼在比赛中始终表现挣扎。

在对阵里昂和梅斯的比赛中，巴黎需要补时进球才能取得胜利，并不令人信服，而4-0战胜克莱蒙特是巴黎本赛季至今唯一一场轻松取胜的比赛。

在1-1战平布鲁日后，他们已经在欧冠赛场上承受着压力。

与此同时，姆巴佩的状态遇到了挫折。在本赛季的前七场比赛中，他都有进球或直接创造进球，但在对阵梅斯和蒙彼利埃的比赛中，他都颗粒无收。

在对阵梅斯的比赛中，姆巴佩的行为引起对手主帅安东内蒂的愤怒，当时梅斯把球踢出界外尝试让伤员接受治疗，但姆巴佩却不管不顾，只想着继续比赛并自己进球。

安东内蒂说道：“如果基利安·姆巴佩想要被爱，最好表现得不一样。”

“我崇拜这个球员，他非常强，但如果他表现得更加谦逊，他将会受益。

“在这场比赛中，他几乎隐身了。当他找不到空间时，他就会这样。”

在对阵蒙彼利埃的比赛中，内马尔的表现也同样令人沮丧，而他碰巧在姆巴佩被换下几秒钟后助攻德拉克斯勒进球。

由于巴黎圣日耳曼在赛场上表现不佳，这样的故事开始成为主要事件。在进攻端和门将位置的问题之间，有无数的问题在破坏这支临时组建起来的银河战舰，除非波切蒂诺能够解决这些问题，不然的话这个赛季对巴黎来说将注定是令人失望的。