内马尔可与阿扎尔并肩作战？齐祖：没问题啊

对于此前已经传得沸沸扬扬的各种重磅转会传闻，皇马主帅给出了极具暗示性的答案。

失去C罗的皇马的这个赛季已经注定四大皆空，唯一值得庆幸的，或许就是昔日带领白衣军团三夺欧冠冠军的齐达内已经重返伯纳乌整顿球队。

有报道称这位二进宫的皇马功勋主帅手握重金，将在夏天的转会窗大干一场。阿扎尔，内马尔，博格巴和姆巴佩等一干巨星的名字都出现在了这家西甲豪门的绯闻转会名单当中。

当在与巴列卡诺的赛前新闻发布会上被问及转会问题时，齐达内回答道：“我有很大的全力去决定转会和签约？不，我不是这里的老板。有很多关键人物将帮助球队做出选择，我们希望我们可以团结一心。”

“我们是想过要在下个赛季前加强锋线的攻击力。让我们看看我们可以做些什么吧。”

在拒绝进一步回答阿扎尔转会情况之后，法国人还是就阿扎尔是否能够匹配皇马进行了回答，他继续说道：“是的，所有优秀球员都能够相互配合，在一起效力。当时有人告诉我我不配和德约卡夫一起踢球，真的太荒谬了好吧！”

而对于被外界认为赛季末大概率离队的贝尔，齐达内给出的答案是：“你可以看到贝尔很开心，不管他是否有上场比赛。他在我手下是有上场时间的。赛季末，我们将再看看情况。他是我们计划中的一员。”

“他之前是有过上场的，而赛季结束前，他还会得到机会。”