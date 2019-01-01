内马尔卡瓦尼缺阵并非利好 索帅：巴黎更加难以预测

曼联将在北京时间周三凌晨主场迎战法甲豪门巴黎圣日耳曼，主帅索尔斯克亚表示，尽管对手阵中缺少了内马尔和卡瓦尼等核心球员，但这让大巴黎的排兵布阵更加难以捉摸。

北京时间2月12日，欧冠2018-19赛季八分之一决赛将在明天凌晨正式打响，其中一场焦点战在老特拉福德进行，红魔曼联在这里主场迎战法甲豪门巴黎圣日耳曼。

巴黎圣日耳曼在本场比赛之前遭遇伤病打击，内马尔已经因伤确定缺席两回合淘汰赛，而在周末对阵波尔多的比赛中，前锋大将卡瓦尼也出现了伤病，俱乐部官方表示，乌拉圭人将错过双方首回合较量。

后卫穆尼耶在周末的比赛中出现轻微脑震荡，也将缺席在老特拉福德对阵曼联的比赛。

但是曼联主帅索尔斯克亚在赛前新闻发布会上表示，对手这么多球员缺阵，反而让图赫尔的派兵布阵更加难以捉摸。

索尔斯克亚说：“巴黎近些年取得了很大的进步，我球员时代效力莫尔德时期，在1995年曾经与他们交手过。他们现在有很多世界级球星，有世界最佳门将之一布冯，还有蒂亚戈-席尔瓦、姆巴佩、内马尔等等，这些都证明他们的进步。他们现在已经习惯于胜利。”

“当然，任何一支球队失去像内马尔或者卡瓦尼这样的球员都会受到影响的，但是这也给了他们队中其他球员机会。这也使他们变得更加难以预测，因此他们此番来到客场，我们会对他们如何排兵布阵有一些猜测。”

索尔斯克亚在对阵巴黎圣日耳曼之前曾远赴里昂考察对手，但法甲豪门在那场比赛中却意外地1比2输给了里昂，吃到本赛季法甲联赛中的首场败仗。