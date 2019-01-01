内马尔努力让自己不崩溃：我已经搞砸了好几次

巴西人在最近几个赛季遭受了两次严重伤病，并谈到了无法上场的沮丧。

众所周知，内马尔多年来都有过一些爆炸性的时刻，但这名攻击手承认，他正在努力改善这一点，同时也谈到了自己的心理健康问题。

这位巴黎圣日耳曼球星在上个赛季卷入了一系列事件，包括他的球队在欧冠中被曼联淘汰后，因对裁判进行猛烈抨击而被停赛。

然而，这位巴西人正在努力更好地控制自己的脾气，并观察自己在逆境中如何处理自己。

“我不是个健谈的人。”他告诉《镜报》：“我是一个非常内向的人，我把事情留给自己。但到了一定程度，我最终会感到沮丧、愤怒、爆发，无法以正确的方式沟通。我正在努力改进这一点。每当我必须和某人进行某种对话时，我都会试着去说。我认为这对我有好处。我认为，当你的精神状态良好时，事情就会自然而然地发生。你更有可能做正确的事情。如果你身体不太好，事情就不会像你想象的那样发生。有时候很难，因为你总是要做到完美，而作为一个人，这是不可能的。”

他补充道：“我搞砸了几次，为了恢复所有的自信而付出了高昂的代价。但我认为，人类失败是正常的，这是生活的一部分，由于这些错误，你会成长和学习。我的父母，我的姐姐，我的家人和我的朋友——我每天踢球和训练都是为了他们，因为我知道他们总是站在我这边。他们是在我一无所有时帮助我的人，所以他们是我的灵感来源。”

内马尔还说，他为自己能成为别人的榜样而感到自豪。

“当名气降临到你身上时，它最终会变得有点奇怪，但你会习惯它。我感到自豪和幸福。我很荣幸能成为别人的榜样。这是一种鼓励。”他说：“所以，如果我能帮上什么忙，我总是努力做正确的事情，踢足球、拍照或拥抱。我很高兴得到大家的支持。”

这位前锋还透露，为了避免更多的伤病，他现在正在进行脚部的预防性训练。这位巴黎圣日耳曼前锋在2017-18赛季和2018-19赛季跖骨骨折后，错过了最近两个赛季的大部分比赛。因此，内马尔承认，他被迫采用他的训练制度，以减少问题再次发生的机会。

27岁的他说：“我和我的体能教练以及理疗师一起做预防性锻炼。这是任何运动员职业生涯中最糟糕的时刻。我在两年内受了两次重伤，几乎有六个月没有踢足球。我想念进球。但受伤是运动员职业生涯的一部分，我们努力做好准备，防止受伤的发生。如果他们这么做了，那么在你康复的时候保持良好的心理健康就非常重要。”