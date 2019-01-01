内马尔别回来 博斯克：起码一半球迷和我所见略同

前皇马主帅博斯克表示，如果诺坎普还是自己做主，他是不会考虑重新签回内马尔的。

在转会大巴黎两年后，内马尔已经明确表示希望离开王子公园。而重返巴萨似乎成为了最能让他满意的选择。或许西甲卫冕冠军原本也希望在这个夏天将巴西球星带回，但博斯克相信，起码有半数巴萨球迷都不希望看到这桩交易发生。

在斗牛士军团和皇马都有过执教经历的老帅博斯克告诉Estudio Estadio：“我认为如果他回来了，对巴萨来说也不坏。但如果我是俱乐部主帅，，我不会希望将他买回来。”

“然而我会说他是一名天才球员，我对他评价不高是另有原因。”

博斯克相信他的看法也是很多巴萨球迷的看法，不少人都对这桩可能花费巨大的转会持反对意见。

这位2010年世界杯冠军主帅继续说道：“在巴萨他的表现也并不好，实际上他的表现可以说是很差很差。”

“如果你在巴萨球迷中做个调查，我相信超过一半的人都不希望他回归。这也是一个原因。”

即使没有迎回他们的巴西球星，巴萨仍会为捍卫西甲冠军的荣耀，而死敌皇马也被认为将重新证明自己。

“梅西和苏亚雷斯目前都在缺阵状态，但他们会康复，皇马的阿扎尔也一样。”

不过两支西甲豪门在新赛季开局阶段，都没能收获最理想的成绩。皇马收获一胜两平，而巴尔韦德的球队作为联赛卫冕冠军，更是只取得了一胜一平一负的尴尬成绩。