内马尔下一个？巴特梅乌暗示巴萨还有更多签约

加泰罗尼亚俱乐部主席在介绍几笔新签约时暗示会有更多的球员加盟，并欢迎一些幕后工作人员的加入。

巴塞罗那主席巴托梅乌说，预计在西甲转会窗口关闭之前，还会有更多的球员加入。

西班牙冠军在周日从皇家贝蒂斯签下了小费尔波，这笔交易价值3000万欧元(2740万英镑/ 3330万美元)。

2019年，巴萨在新球员身上花费了2.3亿欧元(合2.1亿英镑/ 2.56亿美元)，安东尼•格里兹曼、弗兰基•德容、内托和埃莫森是其中在这个转会窗口中加盟的球员。

据报道，他们正在就租借巴黎圣日耳曼球星内马尔一个赛季的计划进行谈判。内马尔希望离开法甲冠军联赛，而两年前他刚刚从巴萨转会到法甲，当时他的转会费达到了创纪录的2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.49亿美元)。

这样的交易，可能包括在2020年购买的选择权，将有助于巴萨平衡他们的支出，同时避免在9月2日转会窗口关闭前出售几名一线队球员。

巴托梅乌认为，未来几周肯定会有更多的引援抵达诺坎普。

“我们有一个更强大的阵容，有更多的潜力，”他说。“离转会市场关闭还有几周时间，我们可能会有更多的人会加盟。”

“我们的挑战就是去延续巴萨历史上最好的成功时期。”

“我们有一支雄心勃勃、令人难以置信的球队，由世界上和历史上最好的球员梅西在领导。”

巴托梅乌在阿祖拉纳斯的世界代表大会上发表了讲话，他在热烈的欢迎仪式上介绍了俱乐部的新签约。

这个夏天球场外也发生了一些变化。乔迪·梅斯特（Jordi Mestre）和佩普·塞古拉（Pep Segura）分别从副总裁和总经理的职位上离职，由埃里克·阿比代尔（Eric Abidal）和拉蒙·普雷恩斯（Ramon Planes）接替。

阿比达尔并不是唯一一个在加泰罗尼亚担任幕后位置的前球员，帕特里克·克鲁伊维特也回到了球队。

克鲁伊维特在非洲国家杯之后从喀麦隆助理教练上被解聘，之后被聘为巴萨青年足球总监。

巴托梅乌对即将离任的高管表示感谢，称他们“坚定而成功地指导”了团队。

“现在阿比达尔和普雷恩斯将继续领导球队，我借此机会欢迎帕特里克·克鲁伊维特回到俱乐部。”他补充道。

内马尔在深圳观看了巴黎圣日耳曼在2-1击败雷恩后连续第七年获得冠军。

尽管巴黎圣日尔曼体育总监莱昂纳多上个月证实了巴西国脚想要离开，但这位巴西国脚还是被马尔科·维拉蒂拖进了庆祝活动之中，并表现出良好的精神状态。

然而还是出现了一丝争议时刻，当球队在球场上的摄影师面前捧着奖杯庆祝胜利时，打进第一个球的姆巴佩似乎把内马尔推到了一边。