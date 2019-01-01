内雷斯否认转会加盟曼联：我的未来在阿贾克斯

有传言说这位巴西国脚将在今年夏天离开荷甲冠军联赛，但他坚称自己将继续留在阿姆斯特丹。

大卫·内雷斯已经把他的未来交给了阿贾克斯，尽管一系列的报道暗示他将在今年夏天离开俱乐部。

这位22岁的边锋在上个赛季给荷兰冠军球队留下了深刻的印象，但在过去的几个月里，他一直与曼联、马德里竞技和埃弗顿联系在一起。

但在巴西3-1战胜秘鲁后他中断了庆祝活动，并说：“我要喝杯啤酒，因为我有事情要庆祝。我必须在7月28日回到阿贾克斯。我的未来在阿贾克斯。”

在桑巴军团主场比赛中，被作为替补上场内莱斯，他承认:“失去我的位置很艰难。我尽力了，但这还不够。“”

“最终，我成为了球队的一员，我们的胜利是最重要的。所以我还是很满意。能和国家队一起赢得这个奖真是太好了。这是我和其他球员的梦想。”

“现在是庆祝的时候了。我们在更衣室里举行了一个愉快的聚会。我们跳舞，然后是时候去看我的家人了。

“在这里和有经验的球员一起踢球对我来说是一次很好的经历。我觉得自己更老老道了，也更有经验了。这对我的发展有好处。”

内雷斯在2018-19赛季取得了巨大的成功，在20场首发中打入8球，助攻8次。

这位速度很快的边锋在冠军联赛中也引起了人们的注意，当时阿贾克斯击败了皇家马德里和尤文图斯，令人印象深刻地闯入了半决赛，之后败给了托特纳姆热刺。

他在圣保罗开始了自己的职业生涯，并在2017年1月很快转会到阿贾克斯。

自那以后，他在荷甲冠军一共出场69次，打入了25粒进球。

今年三月，他首次收到了巴西成年国家队的征召，在3-1战胜捷克队的比赛中完成国家队首秀，并送出两次助攻。

他的国家队队友理查利森曾希望内雷斯能在季前赛的时候加盟去到埃弗顿，尽管还有其他欧洲豪门的兴趣存在，这位年轻的小将似乎已经决定将留在阿贾克斯。