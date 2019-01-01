内部事务没有话语权 永贝里暗示有新教练接手

枪手的临时主教练暗示董事会可能在不久的将来会聘请一位新教练。

阿森纳临时主教练永贝里暗示，他希望俱乐部尽快任命一名永久教练来代替他。

自从乌奈·埃梅里被解职以来，瑞典人已经掌管了四场比赛，取得一胜两平一负。

阿森纳将迎来一系列艰苦的比赛，其中包括主场对阵曼城、切尔西和曼联，这可能成就或打破枪手前四的希望。

英超联赛卫冕冠军曼城的来访是下一个目标，而永贝里似乎认为他的最后一场比赛即将到来，暗示他可能不会在接下来的几场比赛中执教。

“这是一场非常艰难的比赛，所以我们当然会学到很多，”永贝里在赛前新闻发布会上说：“如果我在这里，我会的，否则你们这些家伙（媒体）会对我们的球员了解很多。”

永贝里还透露，与他共事的幕后工作人员数量有限，但在决定谁将成为下一任常任主帅之前，他还没有获得聘用任何人的许可。

“俱乐部说我必须等到他们做出决定，所以是的，我（关于教练组）现在不能做任何事情。”

“我有佩尔（默特萨克），但他同时也是青训中心的教练，但他正在帮助我的训练。”

“俱乐部已经说过，当他们做出决定的时候，就是这样，或者很明显我要离开，或者也许我们可以和工作人员一起做些什么。但这取决于俱乐部。”

“我很难说（是否应该尽快任命）。如果你看看以前在这里的人，他有很多员工，也许我没有那么多。所以如果你一直这样坚持几个月，就没那么容易了。但这完全取决于俱乐部。”

阿森纳目前在联赛中排名第九，比排名第四的切尔西少了7分，他们需要尽快扭转赛季的颓势，以避免连续第四个赛季无缘欧洲冠军联赛。