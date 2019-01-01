内维斯：C罗一切如常 外界说什么他都不受扰

C罗对周末被萨里换下感到愤怒，但是他的国家队队友坚持说他现在很好。

鲁本·内维斯并不担心克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在葡萄牙的精神状态，尽管他在尤文图斯的比赛中度过了艰难的一周。

34岁的C·罗纳尔多在国际比赛日之前的两场比赛中都被替换下场，据报道他在周日1-0战胜AC米兰的比赛中早早离场。

尤文主教练毛里齐奥·萨里将C·罗纳尔多的离场归结为膝盖受伤，尽管这名前锋仍然因为他的反应而受到批评。

什琴斯尼表示，C·罗纳尔多的愤怒是可以理解的，但自从他回到葡萄牙国家队后，他似乎变得冷静了。

在周四欧洲杯预选赛对阵立陶宛之前，内维斯说：“克里斯蒂亚诺很好，和往常一样，他有很好的训练，他对比赛有很大的动力。他已经为比赛做好了充分的准备。我猜他根本不知道人们在说什么。我已经说过，他的训练很好，所以我想我们可以期待明天比赛中看到的罗纳尔多。”

葡萄牙主帅费尔南多·桑托斯回应了内维斯对队长健康状况的看法，确认他将参加即将到来的对阵立陶宛和卢森堡的比赛。

“他（C·罗纳尔多）很好，他会上场的，”桑托斯说：“（他）很有动力。他是一位出色的职业球员。”

与此同时，狼队中场内维斯在上个赛季的英超联赛中引起了人们的注意，本赛季他继续给人留下深刻的印象，但有人告诉他，当他身穿葡萄牙球衣时，他显得更加保守。

他确信这是一种误解，然而，他坚信他在葡萄牙和在狼队一样高效。

“不，不。我们在狼队有很多比赛。如果我们比较一下我在狼队和葡萄牙队的比赛次数和进球，差别不会很大。所以，每当我收到国家队的召唤，我总是专注于帮助国家队，对此我没什么可说的。”