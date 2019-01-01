内维尔：马夏尔该兑现天赋了 马奎尔有机会成为范戴克

曼联名宿内维尔赞扬了马夏尔和马奎尔在首场比赛中的表现，他认为马奎尔有机会成为像范戴克一样重要的球员。

据天空体育报道，曼联名宿内维尔认为马夏尔在中锋位置上该兑现此前的天赋了，另外他表示马奎尔有机会成为像范戴克一样重要的球员。

在刚来到老特拉福德时，马夏尔用一系列惊艳的表现征服了球迷，但随后他并没有保持稳定的发挥。不过在新赛季首战与切尔西的比赛中，法国前锋还是为球队打入了一球。

内维尔表示称：“过去3-4年间，马夏尔在左边锋的位置上并没有完全兑现自己的天赋。现在主帅索尔斯克亚可能考虑让他来到中锋的位置上。马夏尔终结得分能力很好，可以给他这个机会。”

“有人会说这对拉什福德产生了不好的影响，但如果拉什福德在左路可以保持头脑清醒，而马夏尔能在中锋位置上找到状态，那么就应该给他机会。”

“之前在曼联队中，很多人都在猜测马夏尔会离队。如果他离开曼联，在别的球队成为出色的球星，这是曼联最不愿看到的。马夏尔天赋很好，但现在我认为他是时候兑现自己的天赋了。”

另一方面，马奎尔今夏以8000万英镑的身价加盟曼联，这也使他成为世界上最贵的中卫。内维尔认为这是一笔非常值得的引援。

内维尔认为：“马奎尔可以保护后防，他也非常强壮。在争夺高空球时非常有优势，现在他和此前在英格拉国家队和莱斯特城时的表现没什么大的变化。”

“这是重中之重。他以高额的转会费加盟曼联，首场比赛就是对阵强敌，但他的表现相比以往没有大的变化。希望马奎尔在比赛中不只是完成自己的任务，并且还能成为提升全队的催化剂。”

“我合作过的一些伟大中卫们并不是在比赛中只做自己的事，他们也会帮助其他队友，就像范戴克那样。现在来讨论马奎尔是否会成为范戴克还有些早，但他是有机会的。”