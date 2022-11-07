内维尔预警：阿诺德会让英格兰世界杯蒙阴影

加里·内维尔认为特伦特·亚历山大-阿诺德在对阵托特纳姆热刺的比赛中的表现解释了为什么在世界杯上不能被英格兰队信任。

尽管亚历山大-阿诺德的表现很差，但是利物浦还是在前四争夺战中以2-1的比分战胜了热刺。 这位右后卫的表现——无论好坏——都在托特纳姆热刺体育场展示给所有人，一方面是惊人的远距离传球，另一方面则是一些不太靠谱的一对一防守。 距离世界杯仅几周之遥，前英格兰边后卫内维尔认为，这些表现对英格兰今年冬天的世界杯之旅可能不那么有利。

“阿诺德的问题确实很难回答。他向前进攻的能力确实是世界一流的。但是我们谈论的是淘汰赛的足球比赛。不管英格兰在世界杯上是输是赢，都会分解到每个瞬间。一次注意力不佳的失误。在这样的一个细节里，我不知道索思盖特怎么才能够在世界杯淘汰赛中让阿诺德上场。”

“与热刺的比赛中，他多次表现失误差点让利物浦付出代价。在世界杯上，我觉得他会送出点球。我不认为索思盖特应该在淘汰赛中信任阿诺德。也就是说，他会带上阿诺德吗？如果他有4名优秀的右后卫，还会吗？”

由于加雷斯·索斯盖特在右后卫位置上有过多的选择，自英格兰上一场重大赛事以来，关于阿诺德入选国家队的辩论一直在激烈进行。 然而，由于最近里斯·詹姆斯和凯尔·沃克受伤，这位利物浦球员似乎有着绝佳的机会能够参加 2022 年卡塔尔世界杯，但内维尔对此表示怀疑。

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