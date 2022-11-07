内维尔预警：阿诺德会让英格兰世界杯蒙阴影

尽管亚历山大-阿诺德的表现很差，但是利物浦还是在前四争夺战中以2-1的比分战胜了热刺。 这位右后卫的表现——无论好坏——都在托特纳姆热刺体育场展示给所有人，一方面是惊人的远距离传球，另一方面则是一些不太靠谱的一对一防守。 距离世界杯仅几周之遥，前英格兰边后卫内维尔认为，这些表现对英格兰今年冬天的世界杯之旅可能不那么有利。
“阿诺德的问题确实很难回答。他向前进攻的能力确实是世界一流的。但是我们谈论的是淘汰赛的足球比赛。不管英格兰在世界杯上是输是赢，都会分解到每个瞬间。一次注意力不佳的失误。在这样的一个细节里，我不知道索思盖特怎么才能够在世界杯淘汰赛中让阿诺德上场。”
“与热刺的比赛中，他多次表现失误差点让利物浦付出代价。在世界杯上，我觉得他会送出点球。我不认为索思盖特应该在淘汰赛中信任阿诺德。也就是说，他会带上阿诺德吗？如果他有4名优秀的右后卫，还会吗？”
由于加雷斯·索斯盖特在右后卫位置上有过多的选择，自英格兰上一场重大赛事以来，关于阿诺德入选国家队的辩论一直在激烈进行。 然而，由于最近里斯·詹姆斯和凯尔·沃克受伤，这位利物浦球员似乎有着绝佳的机会能够参加 2022 年卡塔尔世界杯，但内维尔对此表示怀疑。Getty ImagesGetty ImagesGetty Images