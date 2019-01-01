内维尔：重建注定难 曼联在索帅带领下走上正轨

这位曾经的红魔后卫对他的前队友带领球队前进的方向充满信心。

曼联传奇加里·内维尔认为他的前俱乐部在索尔斯克亚的带领下走上了正轨，尽管本赛季的成绩令人失望。

红魔以4-0大胜切尔西开始了新赛季，但从那以后情况就不太好了，球队与狼队和南安普顿战平，还输给了水晶宫。

然而，内维尔相信曼联正在朝着正确的方向前进，索尔斯克亚试图在更衣室里解决这个问题。

内维尔对天空体育说：“曼联球迷对俱乐部的现状感到失望。在弗格森爵士的带领下，球队取得了巨大的成功，但距离现在已经有六七年了。现在有一种挫折感在形成，真正的挫折感，因为他们没有走上正确的道路。我认为他们走在正确的道路上，因为曼联要做的第一件事，就是在更衣室里有一群想要留在那里的人。忘记他们的天赋吧。弗格森爵士在1986年从阿伯丁转会过来，为了改变球队文化，他送走了一些最有天赋的球员。”

内维尔坚持认为必须给索尔斯克亚时间，他正在给他的球员灌输正确的原则。

“索尔斯克亚试图打一场持久战。这确实需要时间。索尔斯克亚的阵容更像克洛普接手利物浦时候的阵容，而不是瓜迪奥拉在曼城接手的球队。从这个角度来看，在老特拉福德这将是一场漫长的比赛，有时会令人沮丧。一路上会有像对阵南安普顿、狼队和水晶宫这样的结果，但当你观察球队时，很多原则都是正确的。他们似乎踢得不错。你看到丹尼尔·詹姆斯进球了，你看到了他们踢球的方式。它的风格是对的。风骨还在，但还有很长一段路要走，这条路将会崎岖不平。”