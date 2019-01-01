内维尔赞扬两前任主帅：他们起码有一件事情做对了

前曼联后卫加里·内维尔认可穆里尼奥和范加尔在执教曼联时期给予年轻球员机会的做法。

加里·内维尔赞扬了穆里尼奥和范加尔对曼联本土原则的认同，尽管他们都没有达到人们的期望。

红魔拥有悠久的历史，通过一个著名的学院体系培养顶级人才。

内维尔兄弟，还有保罗·斯科尔斯、大卫·贝克汉姆、吉格斯和巴特，组成了92届的传奇。

他们为其他人树立了榜样，马库斯·拉什福德、斯科特·麦克托米奈和梅森·格林伍德等人都跟随他们进入了一线队。

内维尔很高兴看到曼联非常重视青年队的发展，俱乐部可以继续用那些不花他们一分钱的球员来补充他们的昂贵阵容。

索尔斯克亚作为老特拉福德的一名前青年队教练，已经表明他准备给年轻人一个机会，但是他的前任们也在努力寻找一个获胜的模式。

“我们继续这样做对曼联来说至关重要，”内维尔在俱乐部官方网站上说：“在过去的几年里，有一件美好的事情是，在俱乐部艰难的日子里，你仍然可以看到很多本土球员在球场上。当我在巴黎(欧冠逆转)的时候，我会想到梅森·格林伍德、斯科特·麦克托米奈和安德里亚斯·佩雷拉——这些球员。保罗·博格巴和杰西·林加德那天显然没有上场，但是马库斯·拉什福德上场了。所有这些球员都参加了本赛季的比赛，看到他们的表现真是太棒了，尤其是取得了这样的成绩。荣誉仍然属于穆里尼奥和范加尔，因为他们给了一些球员机会。即使在困难时期，俱乐部也会继续给年轻球员提供机会，并从青训学院提拔球员。但在其他俱乐部并不总是这样。”