内维尔表明红魔主帅替代者立场：要波胖签波胖

这位前后卫认为热刺主帅是接替老特拉福德的最佳人选。

加里·内维尔认为波切蒂诺是接替穆里尼奥作为曼联主教练的理想替代者。

在老特拉福德经历了一段混乱的时期后，葡萄牙主帅终于在周二早上被解雇了，这引发了关于谁将成为他的继任者的谣言。

曼联将在赛季结束前任命一名临时主教练，然后在夏天寻找一名永久的替代者。

由于穆里尼奥的离开越来越不可避免，波切蒂诺的名字在过去的几个月里已经被提及好几次了。

曼联传奇内维尔表达了他对55岁的穆里尼奥的失望，并承认热刺主教练波切蒂诺是复兴红魔的最佳人选。

在接受采访时，他说:“我很幸运能在热刺的训练场度过一段时间，对我来说波切蒂诺是一个理想的人选。”

“曼联尝试过赢得欧洲冠军杯的教练，也尝试过赢得多个联赛冠军的教练。”

“我的观点是，他们需要一个符合足球俱乐部三大原则的人，这三大原则就是促进青少年发展、观赏性足球和赢得足球比赛。”

毫无疑问，从现在到本赛季结束，波切蒂诺将会成为曼联全职球员的主要候选人之一，但同时，曼联也会考虑任命一名与俱乐部有联系的教练。

据报道，前巴黎圣日耳曼队和法国国家队主教练劳伦特·布兰科已经初步成为看守人的热门人选。

这位世界杯冠军曾在2001年至2003年在弗格森爵士的带领下为曼联效力。

在短期内，卡里克和麦肯纳将在周二负责球队的训练，但据了解这位刚刚退役的中场将不会参加这个位置的角逐。

曼联目前在英超积分榜上排名第六，落后切尔西11分。

周日在安菲尔德1:3负于利物浦，意味着红魔落后于他们在默西塞德郡的劲敌19分。