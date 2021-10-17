内维尔：索帅现在面临着C罗和卡瓦尼的选择难题

这位曼联传奇表示红魔在高质量的进攻选择中缺乏平衡

加里-内维尔表示，在曼联输给莱斯特城之后，索尔斯克亚面临着C罗和卡瓦尼的“难题”。

曼联昨晚在客场2-4不敌莱斯特城，球队在英超的不胜纪录扩大到三场。本场比赛，重回首发的C罗表现不佳。

有人认为C罗在无球状态下不够积极地逼抢使得红魔的防守变得薄弱，而态度更积极的乌拉圭前锋卡瓦尼则在板凳上等待，内维尔认为索尔斯克亚现在面临着一个真正的选择困境。

这位俱乐部的传奇人物还认为，博格巴、B费和桑乔等球员都未能达到要求的标准，而利物浦和曼城在“工作态度”方面仍被认为遥遥领先。

内维尔告诉天空体育：“博格巴和费尔南德斯，C罗和卡瓦尼，格林伍德、拉什福德和桑乔，都是他们的难题。当你没有控球的时候，你让所有这些球队变成了一个单位，这些球员的优势并没有在控球的时候发挥出来。”

“伟大的球员在这两方面都能做到，但他们更倾向于进攻。曼联的明星球员需要具备席尔瓦、德布劳内和马内的工作态度。每一场比赛都拼命工作的世界级球员，我在曼联最有天赋的球员身上看不到这一点。”

在经历了一个糟糕的赛季开局后，索尔斯克亚未来成疑，但内维尔认为索帅不会丢掉工作，他说道：“教练和球员的压力都在增加，他们不会对主帅做任何事。最终，我认为俱乐部在这方面在过去10年里是稳定的，我认为他们意识到俱乐部终将经历这些时刻。”

“他们正在让瓦拉内、桑乔和C罗融入球队，我觉得他们会坚持到底，但压力很大。压力不是在路上，而是已经在这里了。它在国际比赛日之前就在这里了，而且它不会消失。这里应该有压力，因为这是曼联。他们已经花了一大笔钱，他们有一些世界上最好的球员。”