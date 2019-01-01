内维尔：穆帅本可能卖掉马夏尔 曼联须给他时间

这位前红魔后卫承认他仍然对一个反复无常的前锋感到困惑，但也看到了他有足够的潜力来保持信念。

加里·内维尔说，何塞·穆里尼奥“本可能会卖掉或者交换”他，但是现在马夏尔继续留在了曼联，因此法国前锋值得我们坚持下去。

2015年夏天，红魔在这名24岁的球员身上投入了大笔资金。

他的潜力被范加尔看中了，并在老特拉福德有了一个不错的开始。

但从那之后球员就出现了状态和体能方面的问题，在不同的阶段都曾有暗示马夏尔可能会逐渐退出球队。

他最终在一月份与索尔斯克亚签订了一份新合同，并且已经成为与状态良好的拉什福德并肩作战的关键人物。

内维尔相信红魔现在应该从一个既让人迷惑又让人惊喜的球员身上发掘出更多的东西。

这位红魔的传奇人物告诉天空体育:“我认为，上赛季穆帅本可能会卖掉他或者交换他。”

“我认为俱乐部坚持了自己的立场，也许他们之间的争端开始于他们推翻了主教练的决定。”

“我自己也很困惑，不知道他是一个世界级的前锋，还是一个冒牌货。”

“你认为他是一个出色的球员，非常沉着，冷静，强壮，能控球。”

“接下来的几周你会看到他……在某种意义上，他必须有机会坚持下去。”

“因为卖掉他，然后他会回来咬你一口，而他可以用他的天赋做到这一点，这是你不能冒险的事情。”

“这就是俱乐部留住他的原因，现在奥莱给了他机会。”

“你看到了一些事情，你认为值得和他一起坚持下去，因为如果他能做到，一些事情就会发生，他会有信心，他可以成为一个赛季打进20-25个进球的射手。”

当被问及曼联应该给他多少时间让他成为他认为有能力成为的9号球员时，内维尔补充道:“我认为他们必须再给一年……当然还有本赛季剩下的时间，因为他太有天赋了。”

在周六与曼城的德比战中，马夏尔再次打入进球，现在他已经在所有比赛中出场13次，打进6球。