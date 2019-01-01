内维尔：理解博格巴想走 但拉伊奥拉才是可耻的

这位前红魔后卫理解这位世界杯冠军球员正在考虑转会，但是他觉得他的经纪人在处理上走错了路。

加里·内维尔承认保罗·博格巴“想离开”曼联，但他的经纪人米诺·拉伊奥拉被认为是一个“耻辱”，曼联应该拒绝与之合作。

这位世界杯冠军中场球员目前仍在老特拉福德的名册上，尽管他在夏天承认他已经准备好迎接新的挑战。不过，皇家马德里和尤文图斯等豪门豪门对转会的兴趣并没有消失，更多的猜测将在未来的转会窗口中浮出水面。这在很大程度上将由拉伊奥拉引发，这位所谓的“超级经纪人”急于为他的客户找到另一个大舞台。

前曼联后卫加里·内维尔可以理解这名26岁的球员可能正在寻找出路，但是他觉得那些为他工作的人需要以一种更尊重的方式来处理他们的事情。

他告诉挪威媒体TV2：“他想离开。他已经说得很清楚了。他的经纪人是一个耻辱，在整个欧洲都是一个耻辱——不仅仅是在曼联。他们必须停止与他合作。”

博格巴与曼联的合同将持续到2021年，俱乐部有权在此之后再续约12个月。然而，预计拉伊奥拉将继续推动在其他地方的转会。他和世界上一些最优秀的球星合作，包括伊布拉希莫维奇和巴洛特利，但是内维尔并不喜欢他的方法。

这位前英格兰国脚补充道：“他没有俱乐部想要的价值。我的观点是曼联不需要和他谈判。他将尝试为他的球员安排转会，并尝试自己承担转会金额的一部分。他就是这么做的。对曼联来说，这是毁灭性的。博格巴是世界上最好、最著名的球员之一，但每周都有新问题。总是存在争议。这可能不是他自己的错，但事实是这对俱乐部来说是毁灭性的。这就是为什么弗格森爵士在处理球员时有时很冷静。（处理不好的话）这是毁灭性的。在足球俱乐部里，每个人都必须朝着同一个方向前进。”