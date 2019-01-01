内维尔狂喷博格巴：气炸了 抢队友点球等同背叛

法国人赢得了一个点球，但他的射门被扑出，索尔斯克亚的球队未能全取三分。

加里·内维尔说，看到保罗·博格巴在周一晚上对阵狼队的比赛中踢丢点球，他感到“愤怒”，但他认为俱乐部的点球分配方式存在严重问题。

博格巴下半场的点球被鲁伊·帕特里西奥扑出，曼联在客场被狼队逼平1-1。

在曼联对切尔西的上一场比赛中，同样在对狼队的比赛中上场的马库斯·拉什福德罚进了一个点球。

但是在两粒点球之前，两人都有过交谈，内维尔不确定指定的点球手应该是谁，他认为这是在破坏曼联的机会。

索尔斯克亚已经证实，这两名球员都是指定的球员，在每次判罚前都要自己做出决定。

内维尔在接受天空体育采访时表示:“在他罚点球之前，我就已经气炸了。我没有这么做的唯一原因是，四年前，当米拉拉斯抢走拜恩斯的点球时，我说这是卑鄙的行为。在足球里，抢队友点球就是背叛。”

“然而，我们回顾了上周对阵切尔西的比赛中马库斯·拉什福德的点球，保罗·博格巴走到拉什福德旁，他们进行了长时间的交谈。我不确定拉什福德上周是否在博格巴身上拿走一个点球，博格巴应该在上周踢点球，看看我们在切尔西的比赛中看到了什么。但他们又聊了很久。我不喜欢它。为什么会有关于谁罚点球的争论?永远不应该有一场辩论。要有一个点球手。”

“博格巴在过去的12个月里踢丢了4个点球。”内维尔补充道。“你会认为他现在有机会了。拉什福德上周进球了——罚点球！但场上没有一个领袖。那里有詹姆斯，那里有马夏尔，他们无法在他们之间做出决定。”

“这是曼联的点球。这不是一个彩票。这不是五岁以下的孩子在操场上玩。有些事情不是正确的。那里有点不对劲。我所保留的就是最初我对博格巴的愤怒，这是典型的你，你很自私，你为什么想要抢队友的点球？事实上，当我看到上周对阵切尔西的比赛时，感觉很奇怪。东西是不正确的。我们不会在今晚的节目中说，‘你在做什么分析?你在做这个还是我在做这个?“我们在出发之前就决定了。他们应该在更衣室里决定谁是点球的主罚人。这是令人尴尬的。”