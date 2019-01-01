内维尔炮轰美国女足工作人员：毫无礼仪！

英格兰女足主帅菲尔·内维尔看到美国队人员出现在球队下榻的酒店，他对此感到很困惑。

英格兰女足主教练菲尔·内维尔对美国女足进行了猛烈抨击，因为美国队派出了运营人员到英格兰下榻的酒店进行侦察。

国际足联为世界杯指定了球队下榻的酒店，而美国队预定在击败英格兰晋级决赛后入住英格兰目前在里昂的酒店，而英格兰将前往尼斯参加第三名的比赛。

英格兰队的队员们显然对美国人员在球队下榻的酒店里进行侦察感到惊讶，内维尔认为这给人的印象是，美国队已经赢下了英格兰队。

“这不是我希望我的团队运营人员做的事情。这不是英格兰会做的事情。”内维尔在周日的新闻发布会上说：“我真的觉得很有趣。”

内维尔继续说：“我只是想，‘他们在做什么?‘这不是真正的礼仪，对吧?我只是认为，我不会允许我们的组织这样做。”

美国主教练吉尔·埃利斯认为她的员工出现在英格兰酒店只是简单的后勤计划。

埃利斯说:“在我的团队中，只有两个人会考虑提前计划，一是我的管理员，因为她必须预订所有的航班和所有东西，二是她的老板。其他人，我们不担心这个，所以很可能只有这两个人。”

埃利斯还否认了有关世界杯卫冕冠军提前派出球探的说法。

“就傲慢而言，这与我们无关，”埃利斯说：“这是我们员工的计划和准备。这是很正常的。我不知道我们要去哪里。他们甚至不知道我们昨天怎么到这儿来，所以他们就这样想，这样我们就不用来了。”

内维尔认为埃利斯应该为她的队员被允许出现在敌人的地盘上而感到不高兴。

“我相信吉尔对这样的安排不会满意的。”内维尔说：“如果是我的团队运营人员到处走动，我就不会这么做了。”

英格兰队和美国队将于周二在里昂球场对决，胜者将在周日与周三荷兰队和瑞典队的胜者在决赛中对决。