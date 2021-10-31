内维尔：桑乔可能会变得和范德贝克一样 对自己的处境感到沮丧

这位曼联名宿认为，桑乔会逐渐对缺少机会感到沮丧。

加里-内维尔表示，桑乔最后可能会和范德贝克一样，他称这位今夏以7300万英镑价格加盟曼联的边锋似乎不适合球队的战术体系。

在曼联3-0击败热刺的比赛中，桑乔连续第二场比赛没有得到替补登场机会，在上周0-5惨败利物浦后，索尔斯克亚此役变阵3-5-2。

C罗和卡瓦尼联袂首发并且都取得进球，拉什福德替补登场破门，这让内维尔开始担心桑乔的未来。

他说道：“我忍不住想到范德贝克，是谁赞助曼联花费4000万英镑签下范德贝克的？这孩子一直坐在场边，几乎有18个月没有踢过球。”

“如果不小心，桑乔也可能步范德贝克的后尘，他在过去几周的表现相当糟糕，不是他……我指的是全队的表现。”

“他来到了一支在足球方面看起来完全脱节的俱乐部。他在多特蒙德的队友要好得多。他来到这里，可能在想‘我在这里到底是为了什么？这是什么？’。没有组织，没有结构，防守工作效率很低。”

“如果你看看曼联前场球员的防守跑动数据，桑乔实际上是唯一一个接近前四球队前场球员的曼联球员，他在总榜前十里，所以他实际上很努力。”

“但今天他一定会坐在板凳上想：‘我在做什么？’在这个体系中我该踢什么位置？’因为我没有看到他在中场三人组里，也没有看到他在前场二人组里，所以他可能会想：‘我在曼联的职业生涯会怎么样？’”

“而范德贝克也在想着同样的事情，今天这个结果是好的，但这确实在其他地方制造了问题。”

本赛季至今，桑乔在各项赛事中为曼联出场11次，其中只有6次首发，没有进球也没有助攻。