内维尔：桑乔只是天才 他距离世界级球星还很远

这位前英格兰后卫认为自己的后辈只能算是天才，距离那些功成名就的球员还有很远的距离。

加里·内维尔表示，他相信现在的桑乔“远远达不到”塞尔吉奥·阿奎罗、冈萨洛·伊瓜因、莱昂内尔·梅西和安赫尔·迪玛利亚等球员的水平。

桑乔自2017年从曼城转会多特蒙德以来，已经成为世界足坛最令人兴奋的年轻球员之一。

这位20岁的球员在多特蒙德的所有比赛中总共出场90次，攻入31球，同时也为队友们提供了数量众多的助攻。

其他球队

许多欧洲顶级俱乐部都在关注桑乔在德国的情况，曼联也位列其中。根据此前的报道，曼联愿意在今夏豪掷1亿英镑来签下这位英格兰年轻国脚。

内维尔承认桑丘是“一群了不起的年轻英格兰球员”中的一员，但他认为多特蒙德边锋的天赋在新“黄金一代”的谈论中被夸大了。

“老实说，杰登·桑乔在现在这个时间点，我们似乎有点吹的太过了。”内维尔告诉天空体育。

“我认为我们有一群出色的年轻英格兰球员。但是我们必须考虑到其他国家的年轻人，比如巴西，阿根廷，德国和比利时，我们不是世界上唯一拥有众多年轻新星的国家。”

“作为一名英格兰球员和一名英格兰教练，我们一直说的黄金一代就是这样，你说的黄金一代，很明显，过去有贝克汉姆，杰拉德，兰帕德和鲁尼，但是巴西也有里瓦尔多，罗纳尔迪尼奥和罗纳尔多，那又怎么形容？白金一代？”

“你说我们拥有黄金一代，但你却忽略了其他国家也有世界级球星。阿根廷有阿奎罗、伊瓜因、梅西、迪玛利亚，他们和相比相比要优秀多少？杰登·桑乔比这些球员差远了。”

“让我们明确一点，桑乔是一位天才，但是我们不能把他和那些经常赢得欧洲杯和世界杯的世界级球星相提并论，这些球员每个赛季都能拿出稳定的表现。”

桑乔在多特蒙德的35场比赛中打入17球，不过目前德甲因为新冠疫情而进入了停摆状态，法夫尔的球队暂列联赛积分榜第二名。

而在欧冠赛场上，这支德国球队在3月16场比赛的第二回合中0 - 2负于巴黎圣日耳曼队，在这项赛事暂停之前被淘汰出局。

目前还不确定什么时候恢复比赛是安全的，但德甲俱乐部已经获准恢复小组训练。