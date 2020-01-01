内维尔：格林伍德能成大器 他不会重蹈贾努扎伊覆辙

这位曼联传奇认为红魔小将格林伍德必成大器，不会像贾努扎伊一样最终失败。

根据加里·内维尔说，曼联队“拥有了一位真正的球星”梅森格林伍德，他不认为这名少年最终会像贾努扎伊一样，在老特拉福德一蹶不振。

在今年3月新型冠状病毒疫情爆发之前，格林伍德正享受着一个精彩的爆发赛季，他总共为红魔出场38次，攻入14球。

这位18岁的球员只能满足于担任拉什福德和马夏尔的替补，不过他已经充分利用了自己在球场上的每一个机会。

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去年夏天，索尔斯克亚决定将卢卡库卖给国米，桑切斯也被租借到梅阿查球场，这引起了人们对曼联进攻方面阵容深度不足的担忧。

然而，拉什福德、马夏尔和格林伍德在本赛季所有比赛中总共为红魔打进了49球，帮助曼联重新回到英超积分榜的前列。

贾努扎伊也曾在老特拉福德有一个美好的开始，但是却没有成功，最终在2017年黯然离开，被卖给了皇家社会。

然而，内维尔认为格林伍德不会重蹈比利时球星的覆辙，因为他认为这位年轻的前锋比拉什福德在同一年龄时“更冷静”。

这位曼联传奇人物告诉天空体育:“我认为未来两到三年，曼联青训出产的将成为俱乐部的命脉。”

“我认为梅森·格林伍德是一名杰出的球员，他已经和在他这个年纪的拉什福德不相上下，在某些方面更沉稳，更有品位，不那么粗鲁，他的沉着和气质看起来远远超过了他的同龄人。”

“我认为曼联会出现一位真正的球星。我们以前曾在贾努扎伊身上犯了错，我以为他会成为世界级的。不过我现在觉得格林伍德一定会成为真正的英雄。”

内维尔接着表示，他相信格林伍德和他的同事奥斯卡毕业生布兰登·威廉姆斯都能从本赛季的新冠肺炎疫情中受益。

“现在曼联阵中有布兰登和梅森这样的年轻人，这是令人兴奋的，也许休息会对他们有好处，他们的身体可能会变好，这对他们来说是一个新的训练环境。”

“当你说格林伍德只在联赛中首发了4次，我很惊讶，他在大多数比赛中都表现得很棒。”

“一些艰难的比赛，在球队陷入困境时，他表现得很棒。我很期待见到他，因为他很有天赋。”