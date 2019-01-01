内维尔：曼联想要菲尔米诺或孙兴慜一样的前锋

前红魔后卫相信让卢卡库离开的决定凸显了老特拉福德的方向变化。

加里·内维尔认为，曼联“想要一个像罗伯托·菲尔米诺或孙兴慜这样的前锋”，俱乐部准备摆脱像罗梅鲁·卢卡库和迭戈·科斯塔这样的“典型”前锋。

红魔在夏天批准出售比利时国脚的时候证明了这一点。卢卡库被允许离开，因为索尔斯克亚试图在老特拉福德把事情带到一个不同的方向。

马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔现在领衔球队锋线，而曼联则更加注重移动、速度和团队合作。

内维尔相信这可能是最好的长期解决方案，因为其他人——包括过去的红魔队——已经证明不需要一个高产的得分点来取得成功。

这位前曼联后卫告诉天空体育：“我看着菲尔米诺第一次来到英格兰；我看着萨拉赫第一次来到切尔西；有时球员是需要发展的。我认为曼联想要一个像菲尔米诺一样的前锋，像热刺的孙兴慜一样。我认为索尔斯克亚想要这样的球员。我不认为他想要一个典型的前锋，大概是卢卡库或者科斯塔这类。我不认为他在找那种类型的人。我想他在找一种更机动的三前锋或者双前锋”。

“我认为这个俱乐部一直都有可以配对的前锋，他们都能在无球状态下做出贡献。我很认可范尼的重要性。但在他担任中锋的时候，我们赢得的冠军数比我们让萨哈搭档鲁尼的时候要少。他（萨哈）远不是范尼那么好的终结者或前锋，但是球队变得更好了。这就是我的观点，我不认为奥莱想要一个那样的前锋；我想他需要一个机动的前锋。”

利物浦现在被认为是没有标准9号球员的蓝图，当尤尔根·克洛普决定卖掉克里斯蒂安·本特克后，他在安菲尔德很快就开始大展拳脚了。

“他（克洛普）只是把他（本特克）踢出了俱乐部，因为他不适合他的打法。”内维尔补充道：“奥莱对卢卡库也做了同样的事，卢卡库比本特克好得多。奥莱不会仅仅因为一个前锋会进球就签下他，因为卢卡库也会。”