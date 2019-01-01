想他了吗？内维尔：曼联前场有费莱尼会好得多

曼联在0-1输给纽卡斯尔的比赛中表现不佳，内维尔认为他们的阵容深度不够。

加里·内维尔认为曼联在周日晚上0-1负于纽卡斯尔的比赛中，如果有费莱尼在前场的话，他们的表现会更好。

随着索尔斯克亚的球队在没有什么亮点的情况下举步维艰，曼联在客场锋无力的状况再次暴露出来。

哈利·马奎尔在上半场的角球差点头球破门，这对曼联来说是最好的机会。他在对方禁区的四次触球比其他任何曼联球员都多。

“在客场，他们的精神状态不允许他们赢球。”内维尔告诉天空体育：“他们让比赛随波逐流，我认为他们在比赛中踢得还可以，但他们并不无情，他们并不冷静。他们的质量不高，阵容深度不够，他们已经后退了一步。如果有费莱尼在前场，或者卢卡库或者桑切斯，他今天的表现会更好，这是毫无疑问的。”

费莱尼、桑切斯和卢卡库在曼联的那段时间都受到了球迷的恶意中伤，但他们的前东家在东北的替补却少得可怜。

“结束比赛的时候，他们在场上有6名年轻球员。”内维尔补充道：“所以如果有这些球员（费莱尼、卢卡库或桑切斯）在场，他们会更好。但是奥莱做出了一个决定，这些球员不会给俱乐部带来他们长期需要的东西。”

曼联传奇人物安迪·科尔曾说过拉什福德需要将自己的比赛提高到一个新的水平，但这位英格兰前锋在一场比赛中明显隐身，他没有发挥出应有的作用。

但是随着这个月刚刚庆祝完18岁生日的格林伍德成为索尔斯克亚唯一的前锋，看来在即将到来的国际比赛日之后，进球的重担将继续压在拉什福德的肩上。