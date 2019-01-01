内维尔：曼联不能失去马夏尔但也不能白白付出

法国前锋在本周与红魔续下新约，但他仍需接受更大的挑战。

红魔名宿内维尔相信，与马夏尔签下新的5年长约是绝对正确的选择，但他同时强调，法国国脚必须继续提升自己才不会辜负俱乐部的信任。

这位23岁的前锋目前与红魔的合约将延续到2023年，这也是对他最近强势回归的最好奖励。在索尔斯克亚接替穆里尼奥成为曼联主帅之后，此前难以获得稳定上场机会的马夏尔终于得以重新开始享受自己在老特拉福德的生活。

对于马夏尔，内维尔一方面十分认可球员的能力，一方面也要求球员有足够的能力回报球队。他告诉天空体育：“如果让某些充满潜力和前景的球员离队，那球队将会面临很大很大的风险。”

“他现在的水平还是可以的，助攻和进球的成绩都不赖，但我们还希望从他身上得到更多。”

“这份合同是对他的奖励，他现在拥有了一位愿意信任他，将他放在不同位置，让他制造不同的主帅。”

“从曼联的角度来说，他们需要从这笔投资中得到回报，他们需要看到马夏尔把过去三年半中那些灵光一现的潜力变成稳定的输出，那也将意味着他已经成为了这个位置上的欧洲最佳之一。”

来到老特拉福德之后，马夏尔一共为红魔出场161次，打入46球。周日，他将与曼联一同前往莱斯特，帮助索尔斯克亚的球队尽力争取英超前四。