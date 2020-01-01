内维尔：曼城将会上诉成功 击败绝望的欧足联

这名前英格兰国脚对欧足联控制俱乐部财政的能力几乎没有信心，并且认为目前的规定不符合目的。

加里·内维尔表示，曼城将击败“绝望”的欧足联，上诉欧足联“荒谬的”欧战禁令成功。

欧足联周五宣布，曼城因违反财政公平规定，将被禁止参加欧战两个赛季，并罚款3000万欧元。

英超卫冕冠军已经确认他们将向体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。

其他球队

内维尔相信双方会陷入一场漫长的法庭纠纷，但曼城最终会取得胜利。

“我认为曼城会击败欧足联，我对欧足联没有任何信心。他们是一个绝望的组织，只是对不同的事情实施不稳定的纪律制裁。”

“我认为它会在法庭上停留一段时间，但曼城最终会赢。”

内维尔同意应该有适当的控制来防止不负责任的老板把俱乐部的未来置于危险之中，但是他认为目前的财政公平规定并没有达到这个目的。

相反，对于那些希望通过所有者投资打入足球精英圈的俱乐部来说，它们是一道障碍。

这位前曼联后卫补充道：“我一直认为财政公平法案是应用财务规则的错误方式。财政公平法案是用来阻止俱乐部破产的，但有不同的方法可以做到这一点。”

“所有其他形式的业务都有银行担保、债券或业主担保。如果所有者签署了合同，那么他们应该有足够的钱来履行这些合同。我想曼城的老板已经明白了。”

“应该有一个合适的和适当的老板测试和责任范围，这两件事绝对应该发生在每个足球俱乐部。在我看来，财政公平法案就是胡诌。”

“我们基本上是在说，我们可以在欧洲创造一种现状，就像特许经营一样。我认为，如果我们没有愿意投资其他俱乐部的老板，很多欧洲顶级俱乐部会把足球带入特许经营模式。”

“有很多俱乐部老板投资俱乐部却没有兑现承诺的可怕故事，这必须被制止。但是，还有其他方法可以在不应用财政公平法案的情况下阻止这种情况的发生。”

“说曼城能够通过可持续、有机的增长赶上曼联完全是无稽之谈。他们获得公平竞争环境的唯一途径是所有者投资。”