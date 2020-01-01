内维尔：拉伊奥拉没有为博格巴辩护 他只想要佣金

这位直言不讳的经纪人对博格巴未来的最新评论应该足以迫使俱乐部采取行动。

加里·内维尔说，曼联应该切断与米诺·拉伊奥拉的联系，并且拒绝签下任何由这位有争议的经纪人所代表的球员，因为他最近对保罗·博格巴爆发了不满。

拉伊奥拉周一在Instagram上批评了红魔主帅索尔斯克亚，因为索尔斯克亚说博格巴属于俱乐部，并坚称法国人是自己的人。

这不是拉伊奥拉第一次公开谈论博格巴在曼联的情况，就在上周，他暗示这名26岁的球员可能在夏天转会尤文图斯。

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内维尔指责拉伊奥拉试图利用曼联来强行完成博格巴的转会，并从中赚取数百万的佣金。

因此，他觉得俱乐部应该拒绝与他合作，因为目前的事件正在损害他们的声誉。

“结局将是博格巴离开曼联。”内维尔在周一晚上接受天空体育采访时说：“现在需要做的是俱乐部需要站出来反对那个经纪人。多年来，他一直在博格巴和其他球员身边干扰他们，我永远也不知道为什么他们会让自己被摆布。”

“他是曼联的眼中钉，曼联应该坚定立场，不要和他做生意，对球员们说‘如果你的经纪人是他，我们就不会和你交易’。”

“他一直公开试图让俱乐部难堪。他会说他是在为博格巴辩护，但是索尔斯克亚说的话并不是一个侵略性的举动，他说他是曼联的球员，他们为他支付了9000万英镑，他们希望他踢得好。他并没有声称拥有他。”

“但是拉伊奥拉想让博格巴离开俱乐部，他想要他的下一个发薪日。他已经从那个球员身上赚了几百万，他将继续这样做。他是米诺·拉伊奥拉的金蛋。”

内维尔的前曼联队友罗伊·基恩也认为俱乐部应该在夏天卖掉博格巴，因为他身上的负面包袱远远超过了他的积极品质。

“几个月来，博格巴的营地里一直有很多噪音。”基恩说：“我会做的最简单的事就是在夏天把他换走。他是个不错的球员，但是他和他的经纪人有太多的包袱，所以让他走吧。”

“有时候你必须先输后赢。这可能会给你带来反效果，但是如果这对俱乐部来说是不合适的，而且这些经纪人在嘲笑你，那么就让这些小伙子走吧。看看更远大的宏图。”

“不要追逐那些并不想留在俱乐部的球员。我不认为博格巴想在那里。所以只要跟他握握手，你就可以走了。”