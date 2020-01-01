内维尔：拉伊奥拉没有为博格巴辩护 他只想要佣金
加里·内维尔说，曼联应该切断与米诺·拉伊奥拉的联系，并且拒绝签下任何由这位有争议的经纪人所代表的球员，因为他最近对保罗·博格巴爆发了不满。
拉伊奥拉周一在Instagram上批评了红魔主帅索尔斯克亚，因为索尔斯克亚说博格巴属于俱乐部，并坚称法国人是自己的人。
这不是拉伊奥拉第一次公开谈论博格巴在曼联的情况，就在上周，他暗示这名26岁的球员可能在夏天转会尤文图斯。
内维尔指责拉伊奥拉试图利用曼联来强行完成博格巴的转会，并从中赚取数百万的佣金。
因此，他觉得俱乐部应该拒绝与他合作，因为目前的事件正在损害他们的声誉。
“结局将是博格巴离开曼联。”内维尔在周一晚上接受天空体育采访时说：“现在需要做的是俱乐部需要站出来反对那个经纪人。多年来，他一直在博格巴和其他球员身边干扰他们，我永远也不知道为什么他们会让自己被摆布。”
“他是曼联的眼中钉，曼联应该坚定立场，不要和他做生意，对球员们说‘如果你的经纪人是他，我们就不会和你交易’。”
“他一直公开试图让俱乐部难堪。他会说他是在为博格巴辩护，但是索尔斯克亚说的话并不是一个侵略性的举动，他说他是曼联的球员，他们为他支付了9000万英镑，他们希望他踢得好。他并没有声称拥有他。”
“但是拉伊奥拉想让博格巴离开俱乐部，他想要他的下一个发薪日。他已经从那个球员身上赚了几百万，他将继续这样做。他是米诺·拉伊奥拉的金蛋。”
内维尔的前曼联队友罗伊·基恩也认为俱乐部应该在夏天卖掉博格巴，因为他身上的负面包袱远远超过了他的积极品质。
“几个月来，博格巴的营地里一直有很多噪音。”基恩说：“我会做的最简单的事就是在夏天把他换走。他是个不错的球员，但是他和他的经纪人有太多的包袱，所以让他走吧。”
“有时候你必须先输后赢。这可能会给你带来反效果，但是如果这对俱乐部来说是不合适的，而且这些经纪人在嘲笑你，那么就让这些小伙子走吧。看看更远大的宏图。”
“不要追逐那些并不想留在俱乐部的球员。我不认为博格巴想在那里。所以只要跟他握握手，你就可以走了。”