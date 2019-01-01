内维尔：拉什福德未来必成大器

最近拉什福德4场打进3球，表现非常积极，曼联名宿加里-内维尔表示这位小将能够在将来成为球队最特别之人。

曼联名宿加里-内维尔最近盛赞了拉什福德，他表示这位小将有潜力成为红魔一个非常特别的球员。

21岁的拉什福德在曼联内部很被看好，但在穆里尼奥执教球队期间，他并不总能得到首发机会，不过在索尔斯克亚上任之后，拉什福德终于得到自己梦寐以求的首发机会和中锋位置。

索圣上任后带队的4场比赛，拉什福德4次首发打进3球，整体表现非常活跃，红魔名宿内维尔就表扬了这名球员，他说道：“曼联的反击起来了，拉什福德顶在最前的表现非常好，我爱死他了。”

“虽然年仅21岁，但他已经踢了将近150场比赛，他的潜力非常大，现在看起来他真的可以成为一名顶级球员。人们会谈论卢卡库还有关于他如何回到球队的问题，别操心，还是操心一下这个可以摧毁对手的年轻人吧。”

"拉什福德给了球队移动力，曼联前场需要更有活力和能量，卢卡库现在并没有在最佳状态。拉什福德赢得了自己的机会，他给了球队一些不同的东西，他是一名梦幻般的球员，现在他正走在正确的轨道上，继续保持下去，他将成为曼联一位非常特别的球员。"

在2-0击败纽卡斯尔的比赛中，瓦伦西亚和桑切斯也都回归球队，内维尔说道：“我认为瓦伦西亚正在回到最佳状态，他还需要一些比赛机会来调整调整。卢卡库和桑切斯依然能在反击中制造威胁，而拉什福德是曼联一位非常出色的射手。”