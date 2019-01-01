内维尔：我对博格巴只有一个问题 那条不敬的ins

这位中场球员曾在曼联主教练被解雇几个小时后就在社交媒体上引起了轩然大波。

加里•内维尔重申，他对保罗•博格巴只有“一个问题”，那就是在穆里尼奥被解职后，博格巴在社交媒体上发布的那篇有争议的帖子。

在曼联解雇穆里尼奥的几个小时后，这位法国中场删除了一篇要求关注者在博格巴本人略带揶揄的笑容的照片下面加上一个标题的帖子。

博格巴的团队坚持认为这是在穆里尼奥被解雇之前就预先安排好的定时发布内容，但是内维尔否认了这一说法。

“每个人都把注意力集中在博格巴身上。”内维尔在周三接受《天空体育》采访时说，“我对博格巴只有一个问题，那就是他的那条社媒内容，我认为他在穆里尼奥失去了工作之后显得极为不尊重。”

“我们知道这个内容的发布不是来自俱乐部，也不是来自阿迪达斯，我们知道它是来自保罗·博格巴本人，所以我个人的观点是，不尊重一个失去工作的人是非常令人失望的。”

博格巴和穆里尼奥的关系是出了名的糟糕，教练经常让法国人坐冷板凳，并还剥夺了他的副队长资格。

不过，在看守教练索尔斯克亚的带领下，博格巴已经恢复了活力。

这位世界杯冠军在索尔斯克亚的前三场比赛中有四粒进球和三次助攻，并被评为曼联12月的最佳球员。

内维尔已经注意到了博格巴在球场上的的影响，并且准备好了让博格巴发布错误的社交媒体帖子这一过去的事情彻底翻篇。

“我一直说，有了他，曼联是一支更好的球队。”内维尔在谈到博格巴时继续说道。

“但是要知道有一个底线，也许你忘记了过去发生的一切。”

“然而，这一切都是可以原谅的，因为你会继续上场踢球，但事实是，他现在表现得很好，这对曼联来说是一个巨大的优势，因为他是一个伟大的球员。”