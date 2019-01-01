内维尔：我们有种族主义问题 英超不要再遮掩

在与托特纳姆热刺的比赛中，安东尼奥·吕迪格成为了观众攻击的目标，内维尔表示必须采取激烈的行动来解决这个问题。

加里·内维尔呼吁英超联赛不要再对种族主义问题遮遮掩掩，并鼓励球员在比赛中遭遇种族主义辱骂时离场。

在英超托特纳姆热刺和切尔西的英超比赛中，后卫安东尼奥·吕迪格指出了来自主场球迷的辱骂，种族主义问题再次出现。

托特纳姆热刺球场的公共广播系统发布了三份公告，警告球迷在比赛仍在进行时停止攻击行为。

比赛结束后，切尔西以2-0取胜，但这场比赛被所谓的种族主义辱骂破坏了。

在本赛季的另一起事件后，内维尔指责英国首相鲍里斯·约翰逊纵容了英国的种族主义。

这位前曼联后卫在周日重申，这个问题在整个英国社会都很普遍，包括英国，但他呼吁当局尽快将其从足球中清除出去。

“我们在英超联赛中有种族主义的问题，在英格兰，英超联赛必须站起来，”内维尔在天空体育上说：“在这个问题上，他们躲在英足总后面，在我看来，他们躲在英足总后面。他们把纪律问题推给足总。”

“是的，我们听到最后的通告了。但我在几周前说过，我们刚刚举行了大选，两个主要政党和两个主要政党的领导人在过去一个月里不断被指责助长种族主义，接受本党的种族主义。如果这是我们国家最高官员接受的，我们不是在微观层面上讨论，而是在英国绝对最高的官员层面上讨论。”

“今天这里也是一样，我们看到了一个事件，公平地说，我们可以说这是独立问题，但这是一个更大的问题。我认为必须尽快采取行动。我认为我们应该让球员离开球场，停止娱乐活动。这是我看到它发生的唯一方式。”

“当15年前阿什利·科尔被辱骂的时候，我并没有离开球场。你可能会说，现在我可以坐在我象牙塔里的评论席里，可以建议球员离开球场了。但我想15年前我没有这样做，我感到羞愧，而现在的球员能够让他们去思考，去做些什么，把事情掌握在自己手里，我绝对会感到自豪。”

“PFA必须采取行动，因为PFA是为了保护这个国家的球员，而这个国家的球员在踢足球和工作时受到虐待，这是不被接受的。英超联赛和英足总必须自己处理这件事，不要再指责保加利亚足协和西班牙足协了，因为我们必须处理好我们自己的事情。”

该节目的主持人戴夫·琼斯回应道：“我不得不说加里·内维尔，你的观点不是天空体育的，这是我的责任。”

当内维尔问琼斯是否同意他的观点时，琼斯回答说：“我是否同意完全无关紧要，我来这里是为了进行一场平衡的辩论。”

内维尔接着说：“好吧……这是平衡的。我没有指责任何人种族主义，但这是相当平衡的。”