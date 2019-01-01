内维尔怒喷曼联球员表现：都不跑动 我气炸了

前英格兰国脚认为老特拉福德在最近糟糕的表现后需要在下个赛季之前进行调整。

加里·内维尔认为曼联的阵容需要调整，并坚持认为球员们在索尔斯克亚手下最近的表现不如之前。

当索尔斯克亚接替穆里尼奥成为俱乐部的临时主教练时，红魔在他的指导下赢得了前11场比赛中的10场。

然而，在对阵埃弗顿的比赛开始前，这家曼彻斯特的俱乐部在过去七场比赛中输掉了五场，索尔斯克亚对更衣室的影响似乎正在减弱。

他们已经有11场比赛没有零失球，这也是自1998年12月以来的第一次。

老特拉福德的球队也在周二被巴塞罗那淘汰出了欧冠，内维尔坚持说他从来没有愚蠢到去相信穆里尼奥是俱乐部所有问题的根源。

“说实话，我快要气炸了，我的血快要沸腾了。”他在天空体育上说。

“我不相信这些球员总是那么出色，所以当他们开始为奥莱赢得那两三个月的比赛时，当你想到几周前对利物浦的比赛时，一切都很完美。”

“奥莱让球员们重新投入比赛，穆里尼奥是个障碍，基本上那都是穆里尼奥的错。”

“现在我们看到奥莱在周五所说的是现状核实，我认为这是对我们所有人的现状核实。”

“周三晚上我去了巴塞罗那，观看了比赛，我看到球员们假装往回跑。让他们看起来像是在往回跑，其实是在慢跑。”

“我认为我们现在看到的是球员们的心思在哪里。合同问题导致了有很多干扰因素，这是重要的一周。”

在对埃弗顿的比赛之后，索尔斯克亚的下一个任务是让他的球队做好准备，在4月24日的英超联赛中迎战雄心勃勃的曼城。

之后，他们还将与切尔西、哈德斯菲尔德城和卡迪夫城进行比赛从而结束他们的2018-19赛季，并希望能够确保下赛季冠军联赛的席位。