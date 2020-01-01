内维尔：引进凯恩符合曼联引援哲学 他在回击热刺错误做法

曼联一直是热刺球星哈里·凯恩的长期追求者，加里·内维尔也对转会给出了自己的看法。

作为曼联历史上伟大的球星之一，加里·内维尔相信哈里·凯恩的交易符合俱乐部历史上的引援策略，并表示在英格兰队长暗示要离开热刺时，他知道自己在做什么。

英格兰队长被曼联关注已经很长一段时间了，随着索尔斯克亚开始为接下来的引援制定计划，这位26岁的中锋可能会成为挪威人重建红魔的完美人选。

凯恩在几周前对他在托特纳姆的长期未来表示了怀疑，这让外界对这笔交易的炒作达到了高潮，不过热刺在周末确认俱乐部并没有兴趣出售自己的明星球员，“白百合”对这名前锋的估价为2亿英镑。

其他球队

尽管这笔潜在的转会仍有不少值得怀疑的地方，但加里·内维尔相信这一交易是有意义的，这符合曼联引进英国本土球星的哲学。

内维尔告诉天空体育:“我认为这符合曼联的转会哲学，比如引进布莱恩·罗布森、罗伊·基恩，试图签下阿兰·希勒，以及在后来得到里奥·费迪南德、韦恩·鲁尼，红魔总是想签下那些在英超联赛中表现最好、最知名的英格兰或者英国球员。凯恩的交易和曼联去年夏天引进转会市场上最好的球员之一——哈里·马奎尔的做法是一致的。”

内维尔还对凯恩Instagram事件发表了评论，这位前锋曾暗示自己有可能在将来的某个时刻离开热刺。在内维尔看来，这名26岁的前锋是在向自己的老板发出自己的警告。这名前曼联后卫同时也相信凯恩不会对他的俱乐部为了应对新型冠状病毒疫情做出的决定感到满意。

“他是个聪明的小伙子，哈里·凯恩，如果他不想说什么，我想他不会被人发现任何有关自己离队的想法，他不是那种愿意受制于人的球员。因此他在Instagram视频连线时说出了有关离队的言论，这番话可能别有用意。”内维尔表示。

“我不认为哈里·凯恩会对自家俱乐部几周前给所有非球员员工减薪的事情有什么好印象，他是一个好小伙，一个可靠的小伙子，我不认为他会接受俱乐部这样的糟糕决定，他可能只是在回敬俱乐部。”

“在我看来，我认为他是在警告俱乐部小心点，因为我在看着你们，我们不应该这么做。”