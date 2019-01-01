内维尔：只要一场踢不好 索帅的压力就回来

这位前红魔给他的前队友传递了一个信息，尽管球队取得了进步，但他不应该太放松。

前曼联球星加里·内维尔表示，只要曼联有一场战绩不佳，压力就会回到索尔斯克亚身上。

红魔已经在各项赛事取得了三连胜。这是自从索尔斯克亚成为正式主教练以来最好的成绩。在周六客场对阵伯恩茅斯之前，内维尔承认他的前东家在球场上有了进步，但是他警告他们的挪威教练，如果糟糕的表现再次发生，压力将会重新降临。

“有一个小的复苏，但我不认为奥莱会舒服地坐在他的椅子上。”内维尔告诉talkSPORT：“我想他意识到离乌云再次笼罩还差一场比赛。奥莱是在抬头看积分榜而不是低头看，所以这是一场重要的比赛。”

曼联目前在英超积分榜上排名第七，比排名第四的切尔西少了7分。内维尔承认在与利物浦的比赛之前，他很担心曼联，但是他赞扬了索尔斯克亚的战术以及随后的三场胜利。

“作为一个曼联球迷，我在观看利物浦的比赛时感到很恐慌，”他说：“我在想今天可能会是糟糕的一天，球场上可能会变得情绪化，利物浦是一支出色的球队，他们可能会以3-0领先——但是曼联踢得很好。奥莱被问到战术上的问题，但是他那天做对了，这就是他们一个小高潮的开始，击败了游击，然后大胜诺维奇。在上个国际比赛日之前，我不认为他们有能力在诺维奇取胜。那场对利物浦的比赛给了他们一点信心，让他们觉得：‘我们能比这更好，让我们积极一点，击败诺维奇。’”

曼联有一系列的赛程要面对英超中下游的对手，他们将在迎战伯恩茅斯、布莱顿、谢菲尔德联和阿斯顿维拉。