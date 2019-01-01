内维尔卡拉格：斯通斯和奥塔门迪会毁了曼城的冠军

在周六对阵诺维奇的比赛后，这对曼城中卫搭档的未来受到了质疑。

加里·内维尔和杰米·卡拉格认为，曼城中卫奥塔门迪和斯通斯的搭档将使曼城失去英超冠军。

在周六曼城2-3负于诺维奇的比赛中，奥塔门迪和斯通斯都打得很艰难，结果瓜迪奥拉的球队落后联赛领头羊利物浦5分。

瓜迪奥拉对他的球队几乎没有什么改变，因为这两名球员是孔帕尼离开和拉波尔特严重受伤后仅有的健康中卫。

前利物浦后卫卡拉格对奥塔门迪的批评尤其严厉，他认为斯通斯在阿提哈德球场的长期前景也存在疑问。

“他（奥塔门迪）隐身了，他的职业生涯都这样。”卡拉格在周一晚上接受天空体育采访时说：“他永远不会改变，这就是为什么他没有足够的实力为曼城踢球。我从一开始就不相信，在过去的四五年里，我所看到的一切都没有改变我的想法。从某种意义上说，约翰·斯通斯在接下来的三四个月里，几乎要为他在曼城的职业生涯而奋斗了，如果他不顺利的话，他们会买人了。在这个时候，我不认为瓜迪奥拉想要把这两个人放在一起，但是他没有选择，因为他在夏天没有大的变动。”

内维尔也认为瓜迪奥拉并不认可奥塔门迪和斯通斯的搭档，但他至少要到明年1月才能引进一个替代者，这可能会让曼城在最后的争冠中付出高昂的代价。

内维尔说：“瓜迪奥拉18个月以来一直拥有拉波尔特的组合，当时拉波尔特刚来到俱乐部。奥塔门迪总是在中卫位置上暴露自己，并在进攻中加快对手的速度。他不是瓜迪奥拉式的中后卫，他们通常都很冷静，但他很鲁莽。弗格森爵士在他的曼联生涯中，有时会看到一场一名球员出镜率太高的比赛，然后说，‘就这样吧，你完蛋了’。在2018年曼城3-4负于利物浦的比赛后，瓜迪奥拉决定以后再也不让斯通斯和奥塔门迪一起上场。拉波尔特的伤病，孔帕尼的离开以及没有填补空缺对曼城来说是一个大问题。斯通斯和奥塔门迪在瓜迪奥拉执教的英超联赛中一起出场25次。他们丢的球比其他任何球队都多，每场丢的球都多，没有不失球记录，失球三个以上的情况很多，还有一个重要的原因，他们的胜率更低。这将使曼城失去英超冠军。如果这两支球队以目前的表现继续打下去，他们就不会赢得联赛冠军。”

内维尔和卡拉格都同意瓜迪奥拉将会寻找一个解决曼城防守缺陷的方法，但是对于西班牙人到底会怎么做，他们意见不一。

“他总是让我们吃惊，他总是让我们震惊，他总是做一些出乎意料的事情。”内维尔补充说：“瓜迪奥拉不接受他所拥有的，他总是尝试着去创造新的体系。我知道瓜迪奥拉不会在接下来的三个月里坐以待毙。在他的脑海中，他已经在想他需要一个B计划来给他们控球和防守的稳定性。他不会坐以待毙，因为瓜迪奥拉永远不会做我们期待的事情，但他以前打过五后卫。我很了解若奥·坎塞洛，我在瓦伦西亚执教过他。他可以完美地打右边后卫，而奥列克桑德尔·津琴科适合打右边后卫。沃克在英格兰踢过三后卫，奥塔门迪有两个人可以保护他。这是一个潜在的选择，但目前我认为他正在考虑B计划。”

卡拉格不同意，他补充道：“我不认为他会那样做。我不认为他会踢三中卫加上两个边翼卫。他用的是荷兰式阵型，有菱形中场的3-4-3。但我认为你必须关注的是费尔南迪尼奥的回归，他会回到中卫的位置。我想这是他会考虑的。你不想离开4-3-3，因为它是一台机器。我认为他们不应该把它撕成碎片。我认为现在的解决办法是费尔南迪尼奥。”