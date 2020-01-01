内维尔：博格巴有能力成世界最佳 转会传闻分散了注意力

这位红魔名宿再一次给出了自己对博格巴的建议，他认为法国人需要处理好自己的转会传闻。

加里内维尔表示，博格巴有能力成为世界上最好的球员之一，不过由于他缺少奉献精神，这限制了他兑现自己天赋的能力。

2016 年，曼联花费 8900 万英镑将博格巴从尤文图斯带回了老特拉福德。四年前，在他离开曼联时还只是一个青少年。

这位法国国脚在效力都灵期间成长为一名优秀的全能中场，而在回到曼联之后，他也一度展现出过类似的状态。

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然而，博格巴一直未能在英超联赛中稳定地发挥出应有的水平，这导致了人们对他的态度和状态有所质疑。

在过去的几年里，这位世界杯冠军的未来一直是人们不断猜测的话题，关于他可能转会皇家马德里的传闻常常掩盖了他在球场上的表现。

在被索尔斯克亚说服留下之前，这位 27 岁的球员在去年夏天甚至表达了离开曼联的愿望，而 2019-20 赛季对他而言也是一个令人沮丧的一年。

由于博格巴的脚踝受伤，红魔不得不在没有他的情况下度过了大半个赛季，而他的主要贡献则是在禁赛后帮助索尔斯克亚的球队获得了英超联赛的第三名。

内维尔认为法国人的能力毋庸置疑，但他相信博格巴受到了诸多场外因素的影响，外界对他的质疑让他的表现有所折扣。

“对我来说，保罗·博格巴有能力成为俱乐部的最佳球员，也有能力成为英超乃至世界上最佳球员之一。”这位前曼联队长在接受 YouTube 网站 Webby and O'Neil 频道采访时表示。

“对于博格巴，我唯一的问题是——我从来没有对他的表现提出过过分的批评，恰恰是那些想要离开俱乐部的传闻和他的经纪人将他推到了别处。”

“对我来说，缺乏责任感才是真正让博格巴分心的，我在俱乐部时候也曾经历过这些，所以博格巴并不是唯一有这种体验的人。”

“但这件事确实需要处理，因为当队内最佳球员看起来想要离开时，这会让所有人不安。”

然而，内维尔相信在索尔斯克亚的带领下，曼联正朝着正确的方向前进，并且认为如果他们能在转会市场上继续做出明智的举动，俱乐部将在不久的将来再次成为一支强大的球队。

他补充道:“现在，曼联面临着新冠病毒疫情的影响，随着布鲁诺·费尔南德斯的签约以及将一些年轻球员提拔入一线队，如果曼联能够再继续引进两到三名正确的新援，那么些支球队就有可能在两到三年内成为一支出色的球队。”

“现在曼联已经涌现出了一群真正优秀的球员，使用他们可以打造出一支出色的球队。”