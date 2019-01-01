内维尔：博格巴是曼联最好的球员 可他想留下嘛？

一名前红魔球员建议索尔斯克亚，如果世界杯冠军不想留在老特拉福德，那么没有他会更好。

博格巴对曼联的承诺受到了内维尔的质疑，后者认为“幕后发生了一些事情”。

上个赛季末，博格巴表达了离开老特拉福德的愿望，同时皇家马德里和尤文图斯的兴趣也表达了他们对球员的兴趣。

索尔斯克亚最终说服这名法国国脚留在了2019- 2020赛季的上半段，但是关于他未来的新猜测在一月的转会窗口前就又已经开始了。

博格巴的经纪人拉伊奥拉声称曼联阻挡了他的客户在夏天的离开，他告诉《每日电讯报》:“有来自皇家马德里的兴趣但是他们没有让他走，我很抱歉，因为我认为保罗作为法国人，而齐达内是法国足球历史上的一个重要因素。”

拉伊奥拉还表示，明年博格巴不可能在新年后离开曼联，上周索尔斯克亚重申了这一立场。

这位26岁的球员在受伤两个多月后在周日曼联客场挑战沃特福德的比赛中重返赛场。

博格巴在下半场替补上场，并成功地为中场注入了急需的创造力——尽管这已经太晚了，红魔仍以0-2失利。

在比赛之前，内维尔回应了拉伊奥拉对博格巴的评论，坚持认为曼联的宝贵资产“需要在俱乐部安顿下来，否则他就必须离开”。

“我们知道他(博格巴)会进球和助攻，但是每周索尔斯克亚都在回答关于他未来的问题，所以他需要在俱乐部安顿下来，或者离开。”这位前曼联后卫告诉天空体育。

“球队在没有他的情况下取得了进步。他们需要想留在俱乐部的球员。他的经纪人拉伊奥拉本周已经再次表态了。”

“我认为索尔斯克亚现在打得很聪明，或者他非常希望他留下。如果他站出来说‘不，博格巴在这里没有未来’，那么他的价格就会大幅下跌。”

“所以我认为他是在说博格巴在这里有前途，但我不敢相信幕后没有什么事情发生，尤其是当你听到经纪人这周的评论时。”

“我从这种情况中得到的每一个倾向都是他想为别人踢球。我的观点是，如果是这样的话，曼联如果没有他会更好。”

“我想会有很多俱乐部对他感兴趣。他能进球，能助攻，他是一个好球员。他是曼联最好的球员，但他想为曼联俱乐部效力吗？”

由于最近的失利，红魔在英超联赛中滑落到第8位。

当纽卡斯尔在节礼日抵达老特拉福德时，博格巴将重新回到索尔斯科亚的阵容中。

再两天后，红魔将前往客场挑战伯恩利，接着在新年那天在酋长球场挑战阿森纳。