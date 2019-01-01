内维尔乐见卢卡库离队：他都超过100公斤了

这位前红魔后卫表示，将这位比利时国脚转出老特拉福德是正确的决定。

卢卡库已经加盟国际米兰，内维尔暗示曼联对这名球员的选择是正确的。

夏季转会窗口一直被有关这位比利时国脚未来的猜测所主导。

转会已经有一段时间了，卢卡库试图通过擅离职守和前安德莱赫特俱乐部的训练来解决这个问题，他一直在等待事态的发展。

据够力足球报道，曼联和国际米兰达成了8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)的协议。

卢卡库在曼联96场比赛中42次进球，之前在切尔西、西布罗姆维奇和埃弗顿的表现让他在英超联赛中打进过百个进球。

然而，在曼联的这段时间里，人们一直在问他是否适合红魔的踢球风格。

卢卡库也因为他的体重和在穆里尼奥和索尔斯克亚指导下对集体事业的整体贡献而受到批评。

很多人将会对他的离开感到失望，因为目前还没有合适的继任者，但是曼联传奇加里·内维尔相信这个决定是正确的。

加里·内维尔在推特上回应道：他承认他超重！他超过100公斤！他可是曼联球员！他会进球，在国际米兰也会做得很好，但是不专业是会传染的。”

曼联正寻求在索尔斯克亚的带领下向另一个方向发展，而不是以前主帅们喜欢的方向。

卢卡库在这些计划中被认为是用完即弃的，像马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔这样的球员可以作为中锋。

红魔也希望为激动人心的学院毕业生梅森·格林伍德扫清道路，让他在一线队发挥更大的作用。