内维尔：不满特维斯因其消极态度 那支三叉戟无法超越

特维斯曾组成了令人惊叹的曼联三叉戟，但他在离开的时候让加里·内维尔很失望。

内维尔对特维斯在曼联第二个赛季末的行为和职业精神进行了抨击，并补充说自己简直“无法忍受”。

特维斯在2007年到2009年为曼联赢得了两个赛季的英超冠军，并在此期间斩获了一座欧冠冠军奖杯。

在老特拉福德两年的租借期结束后，他愤然离开了曼联，加盟了红魔的同城死敌曼城。

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虽然很多曼联球迷对阿根廷人加盟曼城感到愤怒，但内维尔强调自己并非因为这一点而厌恶特维斯，他更愤怒这位阿根廷前锋第二赛季的态度问题。

前曼联队长内维尔告诉天空体育：“关于特维斯，让我恼火的是，他在第二个赛季就开始消极怠工。”

“他开始坐在治疗椅上，开始在训练中迟到，开始心不在焉，四处闲逛。”

“他并不重视这支俱乐部，我无法忍受这一点。尤其是当时我的那种状态，作为一名一心想着俱乐部的曼联人，我从未想过我的生活中会有其他事情。”

“我能够理解他也有自己的难处，一直有人在前吹耳边风，他被那些人误导了。事情就像以前一样，总会有一个尽头。”

“我很失望，作为一名职业球员，他并没有用正确的方式展现自己。”

“我和特维斯之间的问题不是他去曼城踢球了。那不是我对他的不满之处。而是他在曼联最后几个月的行为，我不喜欢那样的方式。”

据内维尔说，同样在2008-09赛季末离开曼联的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多就是一个以正确的方式离开曼联的例子。

“我对人们离开俱乐部从来没有意见，大卫·贝克汉姆离开了俱乐部，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开了俱乐部，路德·范尼斯特鲁伊也离开了俱乐部，他们都是非常非常优秀的球员。”

“离开俱乐部也有不同的方式，你大可以选择一种遵守规矩、优雅离开的方式。”

内维尔强调他很欣赏特维斯的能力，因为他和罗纳尔多、鲁尼组成了强力的三叉戟。

他补充道：“让我们明确一点，那一年特维斯与C罗、鲁尼组成的锋线搭配实在太激动人心了。”

“这真是太棒了，不仅仅是因为球员的能力，还因为这三个人有一种自私的、可怕的、可憎的决心。2007-08赛季曼联凭借他们三人的火力全开，才拿到了英超和欧冠冠军。”

“C罗在球场上的表现与众不同，他不会四处去侵扰对手，争吵推搡，他的表现水平是无与伦比的。鲁尼和特维斯则是那种街头战士，有着令人难以置信的能力。”

“我们谈论的是英超联赛中最好的三叉戟，很难有人能击败他们。。”