内收肌受伤 兰帕德确认普利西奇将伤缺数周

这名美国中场在训练中受伤，很可能将缺席蓝军一月的剩余比赛。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德证实克里斯蒂安·普利西奇的内收肌受伤，这将使他缺席“几周”。

在以5800万英镑(7600万美元)的价格从多特蒙德转会到斯坦福桥后，普利西奇在斯坦福桥的生活开始得很缓慢，但他逐渐成为了蓝军的重要一员。

这位21岁的球员在16场联赛中为切尔西贡献了5个进球和2次助攻，在7场杯赛中也有出色表现。

这位美国国脚帮助蓝军在21场比赛后上升到积分榜的第四位，接下来是主场对阵伯恩利的关键的主场比赛。

不幸的是，在周六戴奇的球队到达斯坦福桥的时候，切尔西将不会有普利西奇的出场，兰帕德透露他可能会缺席一段时间。

蓝军主帅在周五的新闻发布会上说：“普利西奇将缺席，他将缺席几周。内收肌受伤。这对我们来说是令人失望的，我们必须看看他恢复的有多快，因为这是一个相当严重的伤病。”

“这是一个很有破坏性的缺席。在圣诞节前，他确实报告了一点疲劳，所以他离开了球队，我很担心他的伤病。”

“他是一个非常有天赋的球员，他可以让一些事情发生。”

兰帕德也对鲁本·洛夫图斯·齐克进行了更新——他本赛季还没有为切尔西出场——他正在从严重的跟腱伤势中恢复。”

“他还将缺席，还有一段时间才能回来。我们希望能让他在将来的某个时候接受集体训练，也许是和学院一起。”他说。

蓝军必须击败伯恩利以保持他们在最后一个欧冠席位上领先曼联5分的优势，但是兰帕德对伯恩利的威胁很警惕。

“他们在斯坦福桥有良好的记录，非常有组织的风格，他们可能会伤害你。”他补充道。

“这几乎就像是，这不是你能踢的最糟糕的比赛，而是一支能伤害你的球队。”

在最近的一场英超联赛之后，切尔西将在1月18日前往圣詹姆斯公园挑战纽卡斯尔，三天之后他们将在斯坦福桥迎接伦敦的对手阿森纳。