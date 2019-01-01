内忧外患 莱诺：阿森纳的问题不在主教练

莱诺渴望看到埃梅里被解职所留下的不确定性得到解决，但他也承认，最终要靠球员来扭转局面。

阿森纳门将贝恩德·莱诺认为俱乐部的问题远远超出了他们主教练的身份，并指出枪手的心态是一个弱点。

周日，随着曼城在酋长球场3-0大胜，阿森纳的危机进一步加剧。

阿森纳在过去的九场英超联赛中只赢过一场，使得枪手在积分榜上被抛离。

但是，尽管关于乌奈·埃梅里的永久继任者的猜测仍在流传，莱诺坚持认为球队应该从内部着手解决问题。

“四五分钟后，比赛结束了。我认为在上半场我们应该得到这样的结果。下半场我们没能触球，也没能创造机会。”

“目前我们不得不说，（阿森纳和顶级）球队之间存在差距。我们有实力，但当你看到比赛时，你会发现我们缺乏激情，我们的头脑并不清醒。”

“很高兴我们有一个星期的时间来做一点工作，谈谈目前的情况，我们必须改变一些想法。”

莱诺强调了他对弗雷迪·永贝里的支持，但同时也承认，管理层状况的进一步确定将是受欢迎的。

“知道未来几周会发生什么很好，但这不是我们的工作，这是俱乐部的工作。我们接受弗雷迪，他做得很好。”

“我不认为教练是个问题，每个人都应该正视自己，诚实面对自己。如果每个人今天都付出了一切，我认为心态是最重要的。”

阿森纳目前在英超积分榜上排名第九，落后切尔西7分。