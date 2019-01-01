内德维德承认有球队有意迪巴拉：有一些计划书

尤文图斯副主席提供了关于阿根廷人未来的最新消息，同时他也谈到了卢卡库。

尤文图斯副主席帕维尔·内德维德表示，对于保罗·迪巴拉有“提议”和“兴趣”，因为这位明星前锋在意甲冠军面前前途未卜。

据报道，毛里齐奥·萨里的尤文愿意从迪巴拉身上赚钱，他已经和曼联、托特纳姆热刺、国际米兰和巴黎圣日耳曼联系在一起。

迪巴拉上赛季状态不佳，只打入了5粒意甲入球，而在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多到来后，这位阿根廷国脚却无法稳固自己的位置。

尤文图斯已经准备好接受报价，尽管攻击手渴望留在都灵，并将在美洲杯结束后回到尤文后与新主帅毛里齐奥·萨里谈话。

内德维德承认，这些谈判可能包括外界的兴趣讨论，因为意大利冠军知道其他俱乐部也想要得到迪巴拉。

内德维德对记者说:“我们有一些提议，也有一些兴趣，但是我们要等待具体的行动，这样我们才能平静地做出决定。”

周一有越来越多的报道称，迪巴拉可能会参与交换交易，从曼联引进卢卡库到都灵。

尤文现在已经成为卢卡库的一个可能的目标，意大利冠军球队已经准备好把迪巴拉卖给红魔，以换取现金和比利时前锋。

当被问及卢卡库时，内德维德补充道:“在连续8次获得意甲冠军之后，我们觉得我们已经拥有了一支强大的球队。显然，随着转会市场的开放，我们正在努力加强阵容。我不会讲细节，也不想谈论个人，但我们正在努力。”

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、冈萨罗·伊瓜因、莫伊斯·基恩和马里奥·曼朱基奇都是尤文图斯名单上的其他前锋人选，尽管最近几周后三名前锋都成为了离队谈判的话题。