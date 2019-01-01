养伤期间送温暖 图赫尔透露如何安慰内马尔

大巴黎头号射手内马尔因伤缺阵，不过图赫尔表示，自己和巴西人的关系仍然很铁。

本赛季上半程，内马尔在各项赛事中共为大巴黎出场23次，打入20球，但因脚伤严重，他很有可能一直缺席到4月份。不过主教练图赫尔表示，自己在内马尔养伤期间仍然与他保持着联络，并强调自己希望与巴西球星维持良好的关系。

“当他在训练中心时，我经常熊抱他，他不在的时候我会给他发消息，”在新闻发布会上，图赫尔说道。“所以我们一直都有联系，我努力让他知道我依然信任他，在等他回归，我也会告诉他，他不在更衣室时我很沮丧。我之前发了消息跟他说，不能和他一起为比赛做准备非常遗憾。我们经常互相消息，开玩笑，一直都有联系。”

“我们希望能和所有人都保持联络，但绝不能与内马尔失去联系，这也是我们努力做到的。不过，现在的重点是他的回归以及身体健康状况，我们要充分信任所有治疗他的医生，相信他们能让他以最快速度回归球场。”

自2017年来到大巴黎后，内马尔就不断收到伤病困扰，不过这并没有影响他带领大巴黎登顶国内各大赛事，在来到这里的第一个赛季，巴西球星就帮助球队在法甲、法国杯和法国联赛杯中夺冠，成为国内三冠王。同时，他也进入了法国年度最佳阵容，并赢得了法甲年度最佳球员的奖项。

在周日，大巴黎将在法甲战场上迎接里昂，有机会在各项赛事中取得五连冠。同时，他们也要开始为与曼联的欧冠之战做准备。