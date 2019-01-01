其实不想走 卡罗尔曾盼转会利物浦体检不合格

2011年1月，这位来自东北部的球员就以破纪录的转会费来到安菲尔德，但他从未想过离开圣詹姆斯公园。

安迪·卡罗尔现在已经回到了纽卡斯尔，他承认他从来没有想过在2011年离开，这位前英格兰国脚透露他希望在利物浦体检不合格，然后价值3500万英镑的转会就此流产。

这名强力前锋在当年创造了英国球员的转会费纪录，从纽卡斯尔加盟利物浦。

利物浦利用出售费尔南多·托雷斯给切尔西所得的5000万英镑，一并收购了安迪·卡罗尔和路易斯·苏亚雷斯。

卡罗尔未能在红军留下自己的印记，因为健康问题开始成为他的一个固定主题，他说他从一开始就不想离开圣詹姆斯公园。

这位30岁的球员在夏天以自由球员的身份回到了家乡，他告诉《每日邮报》他转会到安菲尔德的想法：“你知道吗？当时我受了伤，我脑子里想的都是，‘拜托，不要通过体检’。我一上直升机就想回来。我知道这是必然发生的。无论什么年龄，我都需要回到球场上为纽卡斯尔踢球。”

“我记得我坐凯文·诺兰的车离开这里（纽卡斯尔的训练场），因为外面有很多人。我们去他家看电视。我说，‘我不去了’。我前一天刚买了一栋房子，还有一只猫！但后来有人告诉我，‘你要走了’，就这样。”

“听着，我宁愿停留在那个时候，在直升机上我都在想，‘发生了什么事？我在干什么?’但回顾过去，以及它如何塑造了我作为一个球员和一个人，我仍然会诚实地这么做。我可能需要离开这个城市才能长大。”

卡罗尔在利物浦只出场44次，在西汉姆的7年里出场126次。但在与纽卡斯尔签下一份短期合同后，他不得不再次证明自己。

卡罗尔打算兑现这一承诺，他在谈到自己的未来时说：“我才30岁，五年后再做一次采访吧。我仍然会在这里踢球，这是我的动力。这不是一年的事情，我想要一个新合同。”

在他的第一次效力时期为喜鹊出场91次攻入33球后，卡罗尔仍然在等待在熟悉的环境中开启他的新赛季进球账户。