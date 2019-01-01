兵强马壮 瓜迪奥拉：曼城不会买席尔瓦的替代者

这名西班牙中场将在本赛季末离队，但是瓜迪奥拉认为俱乐部已经有了替代者。

大卫·席尔瓦会在本赛季结束后离开曼城，但是主教练瓜迪奥拉表示，俱乐部不会在转会市场去取代这个被认为是俱乐部历史上最好的球员。

这位33岁的老将说今年将是他为英超卫冕冠军效力的最后一年，但是主教练相信他的球队在夏天的转会市场上还有其他的事情要做。

瓜迪奥拉说俱乐部现有的有创造力的中场是足够好的替代者，并暗示其他位置也需要关注。

“我不认为我们会在这个位置上做任何事情，我不认为我们会签下任何人。”他说：“也许我会改变主意，这取决于未来6个月的情况，但我有其他更重要的事情要做，我不认为我会买人，因为我有足够的球员。”

“贝尔纳多（席尔瓦）可以在那里踢球，菲尔（福登）在那里，我们有京多安，我们有凯文（德布劳内），所以我认为我们在这个位置上什么都不用做。这是我今天的想法，我们将在赛季末看到结果。”

英格兰主帅加雷斯·索斯盖特将很高兴看到福登在名单中被提及，因为他觉得由于比赛时间的缺乏，他无法挑选出这位成熟的少年。

瓜迪奥拉并没有试图劝阻席尔瓦离开，这一情况并不适用于曼城上一位离队的大牌球员——文森特·孔帕尼。

“我认为当这些家伙做出这个决定的时候，决定就已经做出了。”瓜迪奥拉补充道：“我试着说服文森特和我们再待一年——说了很多次。最后几个星期，我说，‘不不不，你不能离开我’，但他离开了我。当这些人做出决定时，他们心意已决。”

席尔瓦已经为曼城出场400多次，攻入74球，送出136次助攻。

在曼彻斯特期间，他赢得了4个英超联赛冠军，2个足总杯冠军和4个联赛杯冠军，但是却缺少一个欧冠冠军，而俱乐部正处于一个前所未有的成功时期。