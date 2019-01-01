兵分两路 利物浦U23主帅将指挥联赛杯八强战

英超联赛的领头羊将会为了下个月的两场比赛而拆散他们的阵容。

利物浦U23主教练尼尔·克里奇利将在下个月对阵阿斯顿维拉的联赛杯四分之一决赛中带领一支年轻的红军出战，而尤尔根·克洛普将在卡塔尔与参加俱乐部世界杯的一线队球员在一起。

利物浦将在24小时内在两个不同的大洲踢两场比赛，12月18日在维拉公园比赛，以及次日在中东踢世俱杯半决赛。

据够力足球了解，克洛普将于12月15日周日随队前往卡塔尔备战世俱杯的比赛，而克里奇利和俱乐部的年轻球员们将在英格兰中部完成他们的周中比赛。

年仅18岁的青训学院中场柯蒂斯·琼斯，很有可能成为红军的队长，他的队友里安·布鲁斯特、哈维·埃利奥特、基亚纳·霍弗、尼科·威廉姆斯和塞普·范登博格都将参加比赛。

在前几轮利物浦战胜阿森纳和米尔顿凯恩斯的比赛中，这些年轻球员也发挥了重要作用，还有一些像米尔纳和奥利吉这样的资深球员坐镇。

所有的一线队球星都有可能成为世俱杯阵容的一部分，这意味着联赛杯的阵容将完全由青训球员组成。

欧洲冠军在与阿斯顿维拉进行了广泛的讨论后，同意在原定日期完成对维拉的比赛。

克洛普一开始威胁说，如果英足总不能提供足够的比赛日期，他将退出联赛杯杯，因为他需要他的整个球队在卡塔尔。

然而，利物浦的赛程已经排得满满当当，这意味着他们不可能再找到其他的日子了，因为仅在12月，红军就要在三项不同的赛事中打九场比赛。

一月的日期也不可行，因为它会影响到联赛杯的半决赛，半决赛将分两回合进行。

本赛季的英超联赛冬歇期将于2月初开始，这进一步减少了比赛日期。

最后，利物浦同意派出两支不同的球队来完成这两场比赛。