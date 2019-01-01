兴趣浓烈 萨内蒂：比达尔能让国米提高一个档次

哈维尔·萨内蒂认为在一月份签下阿图罗·比达尔将会给国米带来巨大的提升。

据国际米兰副主席哈维尔·萨内蒂说，从巴塞罗那签下阿图罗·比达尔将会提升国际米兰的水平。

智利国脚比达尔在一月份与国际米兰的转会联系紧密，当上周被问及此事时，他拒绝排除转会的可能性。

这位32岁的球员本赛季在巴萨的所有比赛中只首发了6场，尽管他在西甲打进了5球。

据报道国米希望以租借的方式签下这名经验丰富的中场球员，萨内蒂认为他的到来将是一个巨大的提升。

“我们将会看到转会窗口的进展，因为我们还有一个月的时间来完成这些事情。”他告诉ESPN：“比达尔是一个有着优秀的性格和经验的球员，所以我们将会看到会发生什么。我们谈论的是一名可以让我们提高一个档次的球员，我们已经处于一个很好的水平。”

国米目前以净胜球的优势在意甲排名第一，下周一将对阵那不勒斯。

据报道，2018年12月，这位31岁的球员因为在巴塞罗那缺少比赛而感到沮丧，当他在温布利与热刺的欧冠比赛中被排除在大名单后，他在Instagram上发布了一个愤怒的表情符号，事情发展到了顶点。

“有一点小烦恼，但那是过去的事了。”他当时在接受采访时说：“一个球员总是想踢球，想成为重要人物。你是来贡献的，不是来给这么重要的团队添麻烦的。”

“这是一件有点激烈的事情，但已经过去了。我只想着工作，把事情做好，赢得冠军。”

“我试着去做教练想要我做的，并从我的职业生涯中得到我所知道的。我可以抢球，进攻和防守，并尽我最大的努力。”

“有些人会感到困惑，不知道我在做什么。没有多少中场球员能做我能做的，那就是从禁区到禁区。这对球队有好处。”