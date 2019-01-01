兴奋不已 林德洛夫看好曼联新赛季的重建计划

瑞典国脚后卫期待着在老特拉福德的新赛季，同时索尔斯克亚也期待着有所进步。

尽管红魔在夏天将进行又一次重建，林德洛夫还是认为曼联有理由感到“兴奋”。

对于所有关注老特拉福德的人来说，2018-19赛季都是一个令人难忘的赛季。

管理层发生了变动——穆里尼奥把指挥棒传给了索尔斯克亚，而排名第六结束这个赛季意味着曼联在2019- 2020赛季将无法参加欧冠联赛。

丹尼尔·詹姆斯是人们在这个转会窗口里所期待的第一个到达者，有理由相信接下去还将会有更多的新面孔加盟。

曼联意识到需要一个显著的进步，所有与俱乐部有联系的人都准备好直面挑战。

瑞典国脚后卫林德洛夫向曼联电视透露了季前赛的心态：“当然有很多令人兴奋的事情，因为我们已经很长时间没有见到彼此了。”

“看到所有的球员都很高兴，你知道每个人都很兴奋能重新开始，努力工作，为赛季做准备。”

曼联新赛季的开局略显艰难，他们将在8月11日主场迎战切尔西。

在那之后会有一些有很大胜算的比赛，而2019-20赛季也将迎来英格兰顶级联赛的首个冬歇期。

林德洛夫相信这将是非常积极的一面，并对红魔有益处。

他补充道：“我认为这实际上很有好处。”

“我认为，如果你看看其他国家，他们总是有一个寒假，我认为这对大脑和身体都很重要，得到一点休息，这样你就可以在整个赛季继续努力工作。”

“所以，是的，我完全赞成。我知道在英格兰，我们总是在冬天踢很多比赛，而其他人都休息了一会儿，所以我认为这将是一件好事。我想人们会喜欢的。”

英足总和英超联赛商定的寒假将于明年2月开始，比赛将错开进行，以确保不会在周末完全没有比赛的情况出现。